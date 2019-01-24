遠百春節禮 12台汽車瘋狂送

2019年01月24日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

遠百獨家Mega50「望月樓」經典外帶年菜套餐，集合燒味拼盤、鮑魚佛跳牆、芝士焗大蝦、波特酒醬燒小排、蔥油龍虎斑、脆皮炸子雞、鰻魚糯米飯、椰汁年糕，6人份套餐9999元。（遠百提供）

遠百花蓮店初一福袋抽「FORD FOCUS 1.6L時尚經典型汽車」，每份1600元，共1200份。（遠百提供）

遠百初一福袋抽宏佳騰機車Dory 115，寶慶店、桃園店、嘉義店、台南店、高雄店和遠企各抽1台。（遠百提供）

遠百春節共送2台「Hyundai SUPER ELANTRA 1.6汽車」，板橋大遠百初一福袋抽1台，每份2000元共2000份；台中大遠百「金豬報喜」檔期當日單筆每滿2000元抽1台。（遠百提供）

遠百獨家「香格里拉台南遠東大飯店」珠圓玉潤雙糕禮袋組，臘味芋頭糕和八寶桂圓甜米糕以雙糕象徵成雙成對，芋頭糕採用大甲芋頭，甜米糕用台南在地果乾取代蜜餞，2入888元。（遠百提供）

遠東百貨2月3日至27日是「金豬報喜」春節檔期，共抽出12台汽車、總值達700萬元，其中10台汽車於檔期間當日單筆消費每滿2000元可抽獎，等於買愈多中獎機率愈高；今年初一福袋共8976份，板橋大遠百有2000份，抽Hyundai SUPER ELANTRA 1.6，遠百花蓮店有1200份，抽FORD FOCUS 1.6L 2款名車，搶下百貨春節最大手筆。

抵用券大方送

「金豬報喜」10台汽車涵蓋寶慶店、板橋中山店、花蓮店的NISSAN MARCH；板橋大遠百的Toyota Yaris；桃園店、新竹大遠百的KIA picanto；台中大遠百的Hyundai Elantra；嘉義店的SUZUKI IGNIS；台南大遠百的Luxgen納智捷S3；高雄大遠百的Hyundai Elantra。

這次檔期抵用券大方送，百貨服飾當日累滿5000送400；數位3C（含Apple）9大銀行當日單筆分6期刷1萬送500，每卡每日最高刷20萬元回饋上限1萬元；板橋大遠百、台中大遠百國際精品12大銀行當日單筆分6期滿2萬送1000。HAPPY GO卡友來店禮分2波，2月5日至9日持HAPPY GO卡＋單筆100元發票送HAPPY GO點數100點；2月13日起持HAPPY GO卡＋單筆888元發票送「金豬報喜馬克杯」，送完為止。

佳餚伴手禮 2件95折

至於，《Food星高照》春節禮品專輯集結適合團聚的佳餚和伴手禮，由遠百總經理徐雪芳參與選品，以「年菜米其林加持、中式甜品有內涵、伴手禮超不簡單」3大特色，匯集上百款商品。2月10日前買2件95折；刷遠東快樂信用卡單筆滿1500元送100元美食抵用券，3月4日前可在美食街、主題餐廳、超市消費。

(中國時報)