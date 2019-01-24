2019年01月24日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

伊萊克斯超級完美管家搭配UV床墊電動吸頭，能夠深層清除床墊中的塵蟎。（伊萊克斯提供）

奇美家電在2月1日起至5月31日期間推「涼感制霸 好禮5選1」，買即送最高價值5500元的優惠禮，奇美分離式節能空調（變頻冷暖）極光系列，3萬8900元。（奇美提供）

各大家電廠商把握歲末商機，推出新年優惠，奇美家電今年特別在年前針對深受消費者歡迎的4K大電視及電競螢幕，推出「奇美大4K 好禮無比」、「開學神器 奇美1+1」，另外還有「變頻冷暖空調 好禮5選1」3大優惠。伊萊克斯趁大掃除前夕，推薦輕巧、靈活的吸塵器給消費者，更推出全台百貨通路消費滿額現折優惠。

奇美針對4K大電視推出2月17日前購買指定機種液晶顯示器，上網登錄即享最高價值7990元的家電，另外對於自去年掀起的電競潮，購買指定液晶螢幕，登錄就贈LED時尚檯燈，讓遊戲玩家能在邊玩遊戲時，也有護眼檯燈顧眼睛；最後還有2月1日起至5月31日為換季準備推出的變頻冷暖空調優惠，購買即送最高價值5500元的優惠禮。

伊萊克斯針對年末大掃除的需求，帶來超級完美管家HEPA除塵蟎版，不僅重心設計較低，重量更僅500g，讓使用者能夠輕鬆使用，可輕易深入沙發、櫥櫃等大型家具底下等地方清掃，加上可除塵蟎的吸頭，連床墊都可整理，2月25日前至全台百貨通路，購買伊萊克斯全系列產品，消費滿萬元現折千元。

(中國時報)