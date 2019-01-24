梁洛施來台挺喬治傑生

2019年01月24日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

與亞洲首富李嘉誠次子李澤楷相戀、並為其生下三子的香港女星梁洛施，雖與豪門無緣，仍積極開創新人生。最近她為宣傳新戲《恭喜八婆》高調復出影壇，並來台出席喬治傑生（GEORG JENSEN）微風南山店開幕，身穿一襲黃色披肩式套裝的她風華絕代，美豔如昔。

喬治傑生全球首間旅行概念店落腳微風南山，主打INFINITY系列旅行箱和男士皮包配件等，設計風格簡極，皮箱附贈皮革標牌可免費燙印1至4個英文字母，提供半客製化的服務。

(中國時報)