藥妝愛玩美 彩妝師駐店服務

2019年01月24日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

康是美從4000多位員工當中，選出60位有熱忱與技術的彩妝師駐店服務。（康是美提供）

康是美看好彩妝體驗，有助業績成長。（康是美提供）

藥妝通路看好彩妝市場，不只引進更多品項，也強化消費者體驗區域，不只陳列與空間都為彩妝迷特別留下化妝區，更引進彩妝師制度，讓消費者有任何彩妝問題，都能即刻獲得解答。

藥妝通路Tomod’s選擇在微風南山打造全台首間「特別仕樣店」，相較於一般Tomod’s門市彩妝品為4成，微風南山店將彩妝商品提升至5.5成，也特別選擇有彩妝師背景的店長，店內特別設置寬敞的試妝空間，品牌認為，微風南山的購物主力會在平價彩妝，除了強攻彩妝品推出彩妝師諮詢服務，首4日也祭出開架彩妝77折的優惠。

同樣看好彩妝市場的還有康是美，品牌認為，「協助挑選商品與學習彩妝技術」有助於業績成長，品牌從4000多位員工當中，遴選出60位有熱忱與技術的彩妝師，即起提供全台駐店服務。

(中國時報)