2019年01月24日 04:11 中國時報 文／星雲

所以，我也很慶幸自己很有福德因緣，可以親近很多大陸、台灣的長老、法師、大德等。現在，我簡略的把他們的名字列出來，增加大家對近代佛教這許多大德的了解。

例如：大陸過去的師長，有：太虛大師、仁山長老、雪松法師、若舜老和尚、卓塵長老、智光長老，還有芝峰法師、聖璞法師、圓湛法師、合塵法師、海珊法師、雪煩和尚、茗山法師、惠莊法師，乃至真禪法師、明暘法師、惟賢長老、德林長老，到現在的無相、松純長老等一些大德、青壯年法師，我都曾和他們問道，後來都成為同參道友。

在台灣，所有本省、外省的長老我也一一親近。例如：中壢圓光寺的妙果長老、大仙寺的開參長老、靈隱寺的無上法師、法源寺斌宗法師、竹溪寺眼淨法師，乃至元亨寺菩妙長老、宏法寺開證法師、龍泉寺隆道法師、獅頭山如淨法師，以及東和寺孫心源法師、林德林、宋修振、林錦東、張玄達、呂竹木、曾普信、劉智雄、陳銘芳等這許多日式的僧侶，和多少本省的居士大德，如：林大賡、李世傑、李添春等等。

此外，在台灣的外省法師，如：慈航法師、大醒法師、太滄和尚、證蓮和尚、南亭法師、道安法師、廣欽法師、戒德法師、佛聲法師、默如法師、圓明法師、東初法師、白聖法師、月基法師、樂觀法師、悟明法師、道源法師、印順法師、演培法師、續明法師、仁俊法師、慧三法師、妙蓮法師……還有我好多的同學至交等。

假如現在有人問我他們跟我講了什麼、開示過什麼話，我都可以一一告訴你，至今數十年都沒有忘記。我所以不厭其煩的把這許多大德的名字列出來，主要就是希望我們後輩青年僧要多到處參學善知識，不然你們的道學怎麼增長呢？因為在佛教裡，就要謙虛，歡喜親近善知識，吸收他們豐富的生命經驗。能記得一句、二句善言良語，等於佛陀說、孔子說的聖言量，就能讓我們終身受益了。

我沒有宗派主義，沒有山門派系觀念，在我覺得，佛教是整體的，不是分裂切割的。因為在我父系家族門丁單薄，出家後也是門丁單薄，因此只要我聽到哪裡有大德老師，也沒有分什麼派別，都會前往拜訪，請他開示。但很慚愧的，我一直在祖庭之外參學，連我過去師祖的名號上下都不清楚，而遺憾為什麼師父不曾和我提過。可見，雖名師徒，但實在接觸不易。所以，談話間一言之重要，都要非常珍惜。

在那個物質匱乏的艱困時代，親近這許多老、中、青的善知識當中，我也遇過不少挫折。例如：我給白聖法師拒絕於門外，不准我掛單、參加會議；我也曾被南亭法師的問話難倒，他說：「你要在這裡吃飯嗎？」那時候年輕，臉皮很嫩，已近中午時分，明明想去趕齋，也羞於回答「要吃」，只有說「不要」，然後帶著失望的心情離開。最親近的東初法師，在餐桌上，指著僅有的二盤菜說：「這一盤特地為你煮的哦。」我覺得自己實在愧對長老，讓他這麼費心。（待續）

(中國時報)