2019年01月24日 04:11 中國時報 黃歆雁

煮麵的過程，我一直緊閉雙眼。

啪，我點燃瓦斯爐火，以左手掌心抵住爐台邊緣感受溫度，右手將火調大，然後挪兩步到水槽，將泡在盆裡的高麗菜洗淨，挑棄摸起來軟爛的菜葉，其餘撕成小片放進大碗公，讓它們和雞蛋、麵條一起在流理台上等待鍋裡的水煮沸。

上一回為自己煮麵的記憶竟如此遙遠，就像我那罹患先天性視網膜色素病變的雙眼，視力模糊難辨。幾年前還看得清楚時，我會做簡單的炒飯、煮麵，視力明顯退化後，向來就由母親掌控的廚房更加沒有我插手的餘地。即使我上過專教視障者的烹飪課，學會不依靠視覺地使用菜刀及煎、煮、炒，卻一直派不上用場。這一天家人都不在，我終於有機會複習。

握住湯鍋長柄的手感受到水將煮沸的震動，我立刻將爐火轉小，接著以鍋柄為定位點，把湯瓢伸進鍋內，好確認湯鍋的中心點。撕開麵條包裝袋和泡菜調味包，逐一放進鍋裡。稍微轉大爐火，用筷子慢慢攪散麵條，然後打蛋進鍋。為避免雞蛋黏在鍋底，我用筷子沿鍋緣繞圈、攪動，此時感覺湯汁好像有點少，但又不確定該加多少水，於是，我先加半個馬克杯的開水，舀些湯嚐嚐味道後，決定再加半杯。

等水再滾，把準備好的高麗菜放入鍋中，用湯瓢東壓壓西攪攪，希望菜葉都能浸泡在湯汁裡。終於，手又等到鍋柄傳來震動，由隱約而強烈。這樣的震動不似一鍋清水沸騰時輕快，而是沉穩、厚實的感覺。就在此時，一股帶有微酸微辣的蒸氣拂過面頰，我的嘴角跟著上揚，深深吸入那意味著大功告成的美好香氣。

關上爐火，睜開眼睛眨了幾下，適應光線。模糊的視線在大碗公及湯鍋之間游移，該怎樣才能把燙口的鍋燒麵倒進大碗公？失焦的雙眼一點忙也幫不上，這真是難倒我了。躊躇再三，忽地，轉念一想，既然沒把握，那就別倒了，誰規定不能用湯鍋吃麵呢。

小心翼翼將湯鍋放上餐桌，坐下來吃著過軟的麵條和高麗菜，它對一般人而言或許毫不起眼，卻是我全程閉眼順利完成的。我證明了，即使將來完全失去視覺，依然可以獨力為自己做飯。儘管從冰箱找出需要的食材就花了不少時間，也無法兼顧色、香、味，但這已經為我崩散的自信，拾回一塊拼圖。

(中國時報)