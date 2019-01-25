兩岸同天演訓 美艦正好通過 三方秀肌肉 台海風雲詭譎

2019年01月25日 04:11 中國時報 呂昭隆 、 蔡致仁 、 楊佳穎 ／綜合報導 ／綜合報導

美國海軍麥坎貝爾號（USS McCampbell, DDG 85）。（摘自臉書）

海軍24日首度公開國造銳鳶無人機戰備實況，也是首次讓媒體近距離拍攝銳鳶無人機（編號9712）起降。無人機上的攝影機，將海上畫面（右下圖）即時傳輸回作戰中心，大幅提升用兵彈性。（黃世麒攝）

美陸台在台海演訓密度增強。兩岸昨都在巴士海峽與西太平洋海空域進行演訓，大陸軍機本周第2次遠海長訓，我海軍則首度秀無人機訓練成果，並派2艘軍艦在屏東外海模擬飛彈來襲；2艘美艦昨正好由南向北穿越台灣海峽。2019年開春，美陸台同日舉行軍事活動，似預告著今年台海情勢較以往動盪。

台灣 銳鳶無人機出海監偵

國防部官員昨晚證實，2艘美艦自我西南海域，由南向北航經台灣海峽。根據CNN報導，太平洋艦隊昨派出麥坎貝爾號驅逐艦（USS McCampbell）、華特迪爾號補給艦（USNS Walter S. Diehl）駛進台灣海峽。

太平洋艦隊新聞發言人戈爾曼對CNN說，這是例行性行動，「兩艘軍艦通過台灣海峽，表明美國對一個自由開放的印度-太平洋的承諾。美國海軍將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和開展行動。」

大陸 空警500轟6遠海長訓

美國軍艦去年曾3次通過台灣海峽。在去年10月和11月的兩次行動中，大陸曾派出多艘軍艦跟蹤、監視美艦。

另我海軍海上戰術偵搜大隊為國軍目前唯一戰術型無人飛行載具部隊，昨首度公開銳鳶無人機與海上艦艇共同執行聯合情監偵作業，將即時影像回傳指揮中心，藉此展現海軍遠距離指管及監偵能力。

至於共機遠海長訓，國防部表示，中共空警500、轟6等各型機多架，昨上午由中國大陸南部陸續出海，飛經巴士海峽航向西太平洋，進行遠海長航訓練活動後，循原航線飛返駐地。國防部強調，國軍均依規定運用聯合情監偵，並派遣機、艦監偵掌握與應處。

美國 麥坎貝爾號駛進台海

軍方昨天的海、空聯合監偵作業，海軍安排基隆級蘇澳艦、康定級昆明艦在外海模擬飛彈來襲，發布防空一級備戰，並依指令施放干擾彈、採取反飛彈措施，將各式武器指向來襲目標；銳鳶無人機則依作戰中心提供預警情資起飛，執行目標聯合監偵、搜索，並透過國軍情傳鏈路傳輸即時影像。

特別的是，海軍簡報相關偵搜成效時，透露銳鳶機曾偵獲中共解放軍舷號851的電子偵察艦「北極星號」。

另據軍方官員說，大陸海軍亞丁灣護航第30批編隊返航，包括「蕪湖號」、「邯鄲號」及「東平湖號」等3艘軍艦，昨天也通過台灣東部外海，取道日本海域，由宮古海峽返回大陸，陸方機艦動態均在我方掌握下。

(中國時報)