節能家電補助定案 冷氣電冰箱每台最高3000元

2019年01月25日 04:11 中國時報 王玉樹 、地方中心／連線報導 、地方中心／連線報導

節能家電補助拍板！經濟部長沈榮津昨宣布，中央將補助民眾購買節能的冷氣與電冰箱每台最高3000元，雖然各縣市政府可自行加碼品項與金額，但地方均以財源為由不擬跟進。節能補助各縣市上路時間不同，最快2月可以申請，去年12月7日後購買都可回溯適用。

必須回收同品項報廢機

去年節能補助只有6縣市補助住宅家電，其餘都用在商業服務與能源管理補貼上，今年能源局擴大住戶家電補助到21縣市，之前規畫是希望每台補助金額拉在2000元左右，不要差距過大。

經濟部研議後，定調對冷氣、冰箱每瓩補助1000元，兩者上限最高為3000元。沈榮津說，各縣市可自行加碼品項，預計帶動50億消費。他強調，領取節能家電補助仍舊要「汰舊換新」，也就是要回收同品項報廢家電才行。

中華民國電器商業公會表示，一般民眾冰箱買的都是中大型，冷氣機主臥也有2.8瓩，因此3000元補助幾乎都拿得到，只拿1、2000元的很少。公會歡迎這項補助，畢竟去年家電銷售冷颼颼，業績掉了6%到7%，大家都不好過。後續會爭取強制舊機回收可以有通融方式，例如只要拍照證明等。

地方政府暫無加碼規畫

中央昨天定調補助品項後，上周原本宣稱會補助冷氣、電冰箱、電視的台南市、桃園市等各縣市，昨卻縮手表示會遵照中央指示。

新北市經濟發展局說，以中央拍板定案冷氣、冰箱汰舊換新補助為主，預計4月初實施。

桃園市經濟發展局長郭裕信也說只補助家用冷氣機、電冰箱。高雄市經濟發展局代理局長高鎮遠指出，考量財政現況，暫時不考慮自掏腰包加碼，力拚最快2月底公告實施。台南、屏東也一樣。

北市每戶補助上限1.5萬

台北市則以每戶為單位，上限為3台冷氣及2台冰箱，等於每戶最高可補助1萬5000元，即日起可申請。台中市則還在修正計畫，希望1月底前提報至中央並爭取預算。

(中國時報)