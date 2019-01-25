節能家電補助定案 冷氣電冰箱每台最高3000元
節能家電補助拍板！經濟部長沈榮津昨宣布，中央將補助民眾購買節能的冷氣與電冰箱每台最高3000元，雖然各縣市政府可自行加碼品項與金額，但地方均以財源為由不擬跟進。節能補助各縣市上路時間不同，最快2月可以申請，去年12月7日後購買都可回溯適用。
必須回收同品項報廢機
去年節能補助只有6縣市補助住宅家電，其餘都用在商業服務與能源管理補貼上，今年能源局擴大住戶家電補助到21縣市，之前規畫是希望每台補助金額拉在2000元左右，不要差距過大。
經濟部研議後，定調對冷氣、冰箱每瓩補助1000元，兩者上限最高為3000元。沈榮津說，各縣市可自行加碼品項，預計帶動50億消費。他強調，領取節能家電補助仍舊要「汰舊換新」，也就是要回收同品項報廢家電才行。
中華民國電器商業公會表示，一般民眾冰箱買的都是中大型，冷氣機主臥也有2.8瓩，因此3000元補助幾乎都拿得到，只拿1、2000元的很少。公會歡迎這項補助，畢竟去年家電銷售冷颼颼，業績掉了6%到7%，大家都不好過。後續會爭取強制舊機回收可以有通融方式，例如只要拍照證明等。
地方政府暫無加碼規畫
中央昨天定調補助品項後，上周原本宣稱會補助冷氣、電冰箱、電視的台南市、桃園市等各縣市，昨卻縮手表示會遵照中央指示。
新北市經濟發展局說，以中央拍板定案冷氣、冰箱汰舊換新補助為主，預計4月初實施。
桃園市經濟發展局長郭裕信也說只補助家用冷氣機、電冰箱。高雄市經濟發展局代理局長高鎮遠指出，考量財政現況，暫時不考慮自掏腰包加碼，力拚最快2月底公告實施。台南、屏東也一樣。
北市每戶補助上限1.5萬
台北市則以每戶為單位，上限為3台冷氣及2台冰箱，等於每戶最高可補助1萬5000元，即日起可申請。台中市則還在修正計畫，希望1月底前提報至中央並爭取預算。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。