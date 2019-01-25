禁用陸資產品 中央機關全面禁止 例外許可
蔡政府持續加嚴中央禁用陸資產品力度！政院資通安全處長簡宏偉昨表示，政院下周公布的陸資產品「處理原則」，就是原則上「全面禁止」，例外許可。行政院長蘇貞昌表示，政府該有的作為，絕對滴水不漏。
3月提廠商名單 明確規範
蘇揆昨指出，現代社會資安就是國安，如何保護國家安全，全世界都戰戰兢兢，台灣也不例外。政院發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）表示，月底出爐的「處理原則」是中央各機關使用陸資產品原則，也就是各機關採購相關軟體、實體資訊系統的規範。
谷辣斯說，2008年工程會就已發函，政府各機關在招標文件應明定禁止廠商提供大陸地區產製品，及派遣大陸地區人民來台提供售後服務、技術指導。2012年，工程會又再發函提醒。這次政院認為國安相當重要，就由資安處草擬處理原則，不排除3月提出廠商名單，協助各機關清楚理解哪些廠牌公司不適合採購，但規範「未及國營事業，政府是鼓勵國營事業跟進。」
國安無灰色地帶 滴水不漏
外界質疑此舉是為防止陸企進入台灣，谷辣斯說，這非政府原意，但因國安毫無灰色地帶可言，政院必需提醒在採購相關設備及軟硬體、資通設備時，要考量國安及資安問題。
簡宏偉說，「處理原則」是基於風險考量「全面禁止」，但有些特殊情況需經登記報准，才會例外處理，如產品屬於精密設備，只有陸資生產非用不可，需做登記報准，同時所購產品也不可連結政府敏感、核心網路，以便做好風險控管。
將宣導地方政府 配合跟進
至於地方政府配合度，簡宏偉說，從行政命令角度看，僅規範行政院所屬範圍，至於地方機關，政院則以宣導立場，請他們適用或準用。
外傳政府將禁公務手機及電腦連結至大陸新浪微博、騰訊微博、QQ空間及微信（wechat）四大社群網站，簡宏偉說，他並沒說四大社群網站不能連，現行規定是在上班時間不能去連「非公務以外網站」，有些記者自行延伸解釋，「我也不好去說不對」。
他說，目前公務部門對大陸網站設限，每個機關都不同，有的因業務需要，不讓公務員上其他網站，有些是為蒐集輿情，在某些特定時間可以連，或特定的人有授權，都依各機關特性有所不同。
(中國時報)
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