新聞透視》禁陸令說不清 搞得人心惶惶

2019年01月25日 04:10 中國時報 黃琮淵

從硬體到軟體，蔡政府「禁陸令」看來玩真的，只是到底禁什麼？怎樣禁？禁用標準、對象，至今說不清。施政怎能如清末義和團，毫無邏輯亂砍一通，搞得企業不知所措、人心惶惶，到頭來恐無成效，且可能淪為笑柄。

先說硬體，不管政府本就對陸廠有成見，還是附和美國，早在當年開放4G頻普申設時，就禁用華為設備，換言之，台灣本就沒業者用，這根本是假議題。只是工研院、資策會迫於「政治正確」，延伸至終端設備，禁用華為手機連結內部網路，才引爆這議題。

問題來了，禁華為手機，那標榜自拍效果極佳的網美機OPPO、在台擁龐大粉絲的小米，要不要禁？總不能系出同源卻大小眼。

再者，就算禁小米，請問小米音箱、最近超熱門的小米電磁爐要不要禁？小米音箱擺家裡，每天跟「小愛同學」對話，生活習慣她全面掌握，還有收音功能，更可合理懷疑洩密到對岸，恐怕才危險吧！

硬體講不清就算了，還傳要禁軟體，瞄準微信開刀是吧？說真的，如果生活圈跟大陸沒交集，就不會裝微信，會裝的就是有親友或關係企業在對岸需要聯絡，這一搞，能夠秒通的搞到不通，是在整台灣人吧。

就不用說淘寶了，如果政府立意嚴禁公務員摸魚，乾脆購物都禁。問題是這種禁法毫無邏輯，禁了淘寶，愛奇藝要不要禁，每天讓那些陸劇入戶入腦，反共都變降共，影響國安更甚。

回到問題核心，要禁誰？蔡政府當然會說只限中央部會、公營事業。那麼，政府具控制權的民營化單位，中華電、華航、第一金等，算不算？標準又在哪？如沒全禁，怎能彰顯反制對岸決心？全禁，這恐怕已是擾民，不反彈才有鬼。

蔡總統聲勢低迷之際，透過對對岸強悍談話，民調起死回生，食髓知味、想再加碼演出不難理解。只是這些行徑跟北韓領導人金正恩早期「反美」幾乎無異，過去我們覺得北韓人民可憐，現在該怎看自己？

(中國時報)