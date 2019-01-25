工商界憂 陸恐現抵制台企潮
政院禁陸企黑名單及禁社群網站如微信消息傳出後，業者忍不住痛批，如真禁社群網路，技術面「茲事體大」，因不管怎封殺，都可能涉侵犯隱私權爭議；此外，全國商總理事長賴正鎰說，大陸網軍民族主義很強，一旦政院做法成真，台企可能成標的，商品在陸全賣不出去。
文化大學競爭力研究中心主任杜紫宸指出，台灣有100多萬人在陸經商、求學，政府把通訊軟體、社群網路搞得像竊密、陰謀論，「黑化」成意識型態操作工具，確有不論是非、分化兩岸人民情感效果，形塑比兩蔣「戒嚴時代」還恐怖。
業內人士指出，微信是透過個人手機下載，政府要禁，難道一個個清查手機？這已嚴重侵犯個人隱私，和執政黨最愛批評對岸是網管「警察國家」又有何異。
更何況淘寶是電商，台灣不少業者在淘寶上架。如果禁，等於傷了台商在陸市場拓展，損人不利已，不知政府在想什麼。
同時，企業因大陸客戶往來需要、員工聯繫而使用微信，政府帶頭把氣氛搞得這麼恐怖，小小島國要如何發展經濟。
杜紫宸說，如真走到這步，政府是帶頭違憲又違法，根據憲法12條，人民有祕密通訊自由，在何時使用微信寫訊息，政府無權過問，更何況純商業交易的淘寶平台。
學者憂，蔡政府「意識形態」治國，掩蓋「拚經濟」不及格事實，不僅無助經濟發展，更傷害兩岸人民情感。
工商團體昨則勸政府「停手」、「三思」，業界大佬指出，這種「黑名單」太具針對性，恐觸動大陸民眾「抵制台企潮」，台灣政府想趁美國下禁令跟風，卻可能更大衝擊台商。
全國工總祕書長蔡練生認為，大陸如出手「抵制台灣貨」，由於台灣對陸貿易依存度高，恐衝擊非常大，盼政府三思，勿搭美日「禁陸企順風車」，台灣真的沒本錢。
(中國時報)
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