藍委批官員 資安意識超薄弱

2019年01月25日 04:10 中國時報 周毓翔 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

政院擬禁政府部門使用大陸製通訊產品，甚至擴及通訊軟體及服務。國民黨立委許毓仁質疑，蔡政府看來想要「資訊宣戰」，但其實是說一套作一套，現在官員資安意識超級薄弱，用商業信箱傳公文，有加密手機官員都不用，只禁大陸手機有何用？

許毓仁指出，他與美在台協會（AIT）官員聯繫，AIT官員都用加密信箱，但與台灣官員聯繫，都使用商業信箱，比如gmail等，或直接用line傳重要公文、內部文件，如大陸有心滲透、竊取情報，管道何止陸製手機與app。

許毓仁說，他曾在國防委員會詢問國防部官員，有誰使用加密手機？實際不到5人。我政府與民間研發的通訊軟體「啾科」也沒人用，大家都還是愛用LINE等軟體，境外軟體本就存在資安風險。

許毓仁認為，要完善資安，先要求政府官員使用國內研發軟體，遵守使用加密手機、加密信箱規定，再來要求其他政府人員禁用陸製產品。

藍委呂玉玲建議，部分業務應例外開放，如地方政府觀光業務，都利用wechat投放觀光廣告吸引陸客；或與陸委會或各地方政府的大陸工作小組，使用大陸軟體是工作所需，這部分不應設限。

呂玉玲提醒，各國禁止陸製軟硬體是因認為陸製部分軟硬體有「後門」，會有資訊外洩風險，是不是真有，國安單位應去查，不是人云亦云。

民進黨立委余宛如表示，《資通安全管理法》已三讀通過，站在維護國安立場，政府帶頭不使用大陸科技產品；雖然社會看法不一，但只要稍注意資安的企業，都不敢用陸製科技產品。

至於許多陸客來台使用支付寶是否禁止？余宛如說，支付時涉及數位通訊也屬資安一環，支付寶雖也有資安疑慮，但政府不太可能禁止來台觀光陸客、或台灣人去對岸消費時都不要使用；不過，她同意，政府應呼籲國人注意數位消費時的資安問題。

(中國時報)