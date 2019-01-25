業者籲 政府應提通訊軟體配套

2019年01月25日 04:10 中國時報 劉季清 ／台北報導 ／台北報導

行政院研擬規範旗下所屬中央部會，禁用大陸科技軟硬體，軟體部分包括新浪微博、騰訊旗下微博、微信等知名社群網站，及百度等搜尋引擎與其社群平台。對此，業者表示，政府若因資安疑慮而需要禁用，必須在通訊軟體部分，提出更好、更便利的解決方案，而不是單純禁用而已。

根據TWNIC日前發布的調查指出，台灣網路服務社群應用，包括內容媒體（收視網路影音）、社群媒體（含通訊軟體使用），該調查顯示，台灣網民於內容媒體、社群媒體的使用率最高，皆超過八成。

在通訊軟體上，除了一般民眾最常用的LINE滲透率最高外，微信、FB Messenger、WhatsApp等也受到民眾歡迎。而在企業協作部分，則有如JANDI、team+等產品，揪科（Juiker）則是工研院國產研發的產品。

對行政院擬禁用大陸通訊軟體，一位不具名的業者表示，以通訊軟體來說，公務機關使用微信的比例還是比較少的，多半用戶仍是以LINE為主，如果以實際的影響層面來看，確實影響不大。然而，「以長遠發展看，政府禁用後，應要提出更好的解決方案。」

舉例來說，2014年行政院曾下令公務機關不可使用LINE談公事、台北市政府也因團隊採用LINE討論公事，引發爭議，各地的地方政府更針對LINE群組制定專門的「群組使用規範」、「管理規則」等，也代表公部門對使用LINE等國外通訊軟體來管理，仍存有一定的疑慮。

業者表示，因兩岸政治關係，與大陸相關的資通訊軟體通常會被放大檢視，「其實放大也不是壞事，但放大資安這問題之後呢？是否有完善、更好用的解決方案？政府不應該一昧迴避，而是要解決問題。」

(中國時報)