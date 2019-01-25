韓國瑜談網路聲量 唯真不破

2019年01月25日 04:10 中國時報 林宏聰 、 張潼 ／綜合報導 ／綜合報導

柯文哲近日談話提起韓國瑜一覽表

台北市長柯文哲說他網路聲量已被高雄市長韓國瑜超過，覺得韓功力深不可測，更懷疑他是不是撿到祕笈，韓24日上午到市場發紅包，被媒體問及此事大笑說：「哪有什麼祕笈？」隨即透露八字箴言「政治語言，唯真不破」，強調真心為人民打拚，聲量自然高。昨也有網友爆料，柯文哲臉書粉絲專頁近來疑似封鎖批柯的網友或刪除留言，質疑粉專已變「一言堂」。

被酸過氣 柯稱一直進化

前台北縣長周錫瑋前天還直言柯已經「過氣、落伍、黔驢技窮」，輸給韓國瑜太多了。柯文哲昨坦言，任何一個產品都不可能長存，如果有能力，「2.0版本」就會再出來，「我也是一直在進化。」

對於「過氣」說，柯文哲表示，蘋果公司30年前賣桌上電腦，若至今還是在賣PC，早就從地球上消失了，他目前還在觀察「韓流」可以延續多久；他也否認近來頻頻在專訪、媒體堵訪中提到韓國瑜，是因為韓的聲勢比他更高，「只是因為媒體一直問，所以才回答。」

韓國瑜說，人民現在看政治人物，就是一個「真」，只要講真心話、真心為人民生活福祉打拚，大家自然會關注你，網路聲量就高。

韓粉稍減 忠誠度仍高檔

選舉期間負責網路操作的幕僚表示，其實最近韓國瑜網路聲量沒有特別高，尤其直播觀看人數，已從選後最高的10萬人逐漸回歸正常。

不過，韓粉對韓國瑜的忠誠度依然維持高檔，幕僚認為，韓有別於傳統政治人物，選後還沒就職，就開始為高雄打拚，就算是被罵翻的「愛情產業鏈」，由於韓不斷邀約代言人、各種方式推銷愛河，讓市民看到轉變契機。

批柯被刪 粉專現退讚潮

「其實市民對韓國瑜的期待，已經不是網紅，而是認真做事的高雄市長！」幕僚說，韓國瑜最近忙翻天，沒有多餘時間心力提升網路聲量，一切順其自然，就像23日晚上輕車簡從突襲新堀江商圈的臉書直播，也臨時去的，效果卻意外地好。

對網友爆料遭封鎖或刪除留言，北市府副發言人、負責管理粉專的柯昱安昨日強調，臉書小編不曾刪除過任何留言，且上次封鎖網友是2018年4月，目前未再封鎖過任何人，至今只有不到50人被封鎖，也都因留言充滿不雅文字或廣告文。

但柯昱安也證實，柯文哲拋出「強盜說」後，粉專出現一波約3000人的退讚潮，但「這都是正常現象」，之後都會靠其他事件「補」回來。

(中國時報)