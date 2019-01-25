拿不出政績 柯P敗給自己
2014柯文哲與2018韓國瑜有個共通點，皆是靠網路聲量崛起的政壇當紅炸子雞，而如今連柯文哲都不得不承認，韓流早已力壓柯P旋風；其實，柯文哲還是那個無厘頭的柯文哲，但當新鮮感消逝，失了網路聲量，柯還剩下什麼？乏善可陳的政績，難怪柯只能三天兩頭就把韓國瑜掛嘴邊。
有新北市政府高層曾暗諷，新北市以往事事被拿來與台北市比較，被隔壁的天龍國壓得喘不過氣，但柯上任後壓力大減，「因為他甚麼都沒做」。
柯文哲2014年時以政治素人之姿投入台北市長選戰，雖有民進黨禮讓，但能迅速竄起並在基本盤藍大於綠的台北市成功勝選，在於柯以白色力量自詡，尤其他沒有藍綠包袱，無厘頭、敢言的個人特質，吸引大量年輕族群選票，透過網路的高人氣，不但成功入主台北市政府，更掌握發言權。
不過，2018年柯文哲競選連任，除原有的網路「空戰」優勢，這次還靠著市府行政資源，將傳統拜票、造勢的「陸戰」納入選戰，未料，最後僅慘勝3000多票。尤其，去年選舉韓流竄起，瓜分柯獨享的龐大網路聲量，就連柯文哲自己都不諱言，差點被韓流滅頂；但其實，除韓流魅力外，柯文哲更大的比例是敗給自己。
柯文哲能突破藍綠夾擊，固然是台灣選民渴望看到被藍綠綁架已久的台灣政治能夠注入新文化、新觀念，但柯已擔任首都市長4年，選民對他的期待除了「動口」，更多人期待看到柯文哲能「動手」端出實質政績。
然而面對像是爛尾樓的大巨蛋、北藝中心，不斷縮水的公宅數目，甚至東區閒置的黃金店面等等，台北市民的直接感受就是反映在投票上。
(中國時報)
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