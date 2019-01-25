周錫瑋諷柯 穿國王的新衣
台北市立委補選重演去年市長選戰「三腳督」，前台北縣長周錫瑋24日分析，若選舉結果「柯家軍」候選人陳思宇落選，不僅證明台北市民否定市長柯文哲，也代表市民看破柯P手腳，可是柯文哲恐怕就像自以為穿著世界上最美麗衣服的國王，出了洋相還不自知。
「國王的新衣」故事眾所周知，周錫瑋昨說，他要效法故事中誠實勇敢的小孩，戳破柯文哲的謊言，柯是一個只有口號、只會作秀的市長，透過網路用粗俗言語不斷取悅大家，這樣的政治人物以為穿著新衣，但事實上是國王的新衣。
周錫瑋指出，4年前柯文哲稱北市有「5大弊案」，要用SOP治理台北市，挑戰企業形象，使企業不再敢投資、開發北市，最後連查弊案的都發局長都不甘不願下台了。
他說，柯已讓北市陷入危險環境，當高雄市長韓國瑜拚經濟的同時，柯文哲還在大搞政治，用政治議題拉高自己的聲量，一旦企業總部開始遷往其他縣市，可想見北市稅收減少、經濟退步的慘況。
周錫瑋表示，台北市雖然是台灣首都、一座國際城市，但民眾看不到任何新科技、教育及重大建設發展，都市更新與老屋問題也都沒有解決，若再這樣下去，台北市一定會被淘汰。
周錫瑋從去年市長選舉結果觀察，網路聲量浩大的現任市長柯文哲，對上國民黨溫和的「佛系」候選人丁守中才小贏3000多票，可見多數市民已開始對柯不信任，如果陳思宇在立委補選結果是第3名，更可確定市民已看破柯P手腳；他認為，柯把市政當演藝事業在經營，甚至打算用相同招數，從仁愛路前進凱道，「實在太可怕了!」
(中國時報)
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