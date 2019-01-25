陳炳甫批蔡政府 政策變變變

2019年01月25日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市士林、大同立委補選倒數2天，國民黨候選人陳炳甫24日將炮火指向蔡政府，他質疑，一個政府推出的政策竟能夠馬上改掉，又不是餐廳可以昨天賣牛排、明天賣生魚片，這就像是小朋友念書沒有大人在旁督促，如果這一席立委再被民進黨拿走，不知道台灣的未來在哪。

陳炳甫昨早前往台北捷運雙連站旁的謙和市場拜票，傍晚再由前總統馬英九陪同到士林夜市掃街，由於蔡英文總統昨也與黨籍候選人何志偉合體輔選，形同另類「雙英對決」，陳炳甫認為，每個陣營都有支持者和選舉步驟，很感謝馬英九來為他指導。

雖然有馬英九加持拉抬選情，陳炳甫說，非常感謝所有幫忙的人，但最重要的還是候選人本身，所以要提出過去做了什麼事情，未來要做哪些事情，不放棄任何向民眾說明政見的機會。他也坦言，這個選區本來就是綠大於藍的艱困選區，他一定一步一腳印堅持到最後，爭取最後勝利。

陳炳甫還分析，這次補選選舉人口數是26萬票，有4成投票率的話，大約是10萬票，他推估當選門檻大概4萬5000票以上才是比較穩。話峰一轉，陳炳甫把炮火攻向中央政府，他說，民進黨政府居然能講出來一個政策，第二天就改了，一個政府不是一家公司或餐廳，可以昨天賣牛排、明天賣生魚片，政府怎麼會做成這樣子呢？

陳炳甫痛批，這就是沒有人在督促，像是小朋友念書旁邊有家長盯著，一定會很認真，現在中央政府完全執政，就是沒有人監督、太過驕傲自大，未替人民著想，這一席如果再被民進黨拿走，不知道台灣未來在哪。

(中國時報)