柯韓夾殺何志偉 父親告御狀

2019年01月25日 04:10 中國時報 張潼 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

立委補選周日登場，北市士林、大同區立委補選候選人何志偉24日接連請來蔡英文總統、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅站台。其中，蔡總統陪同何志偉參拜海光宮時，何的父親、民進黨中常委陳勝宏當場向蔡英文告御狀說，這次立委補選，何志偉被「柯韓夾殺」，盼大家伸手拉一下，讓他順利當選、不要被夾殺成功。

藍營候選人陳炳甫昨邀請前總統馬英九陪同掃街拜票，何志偉陣營也不甘示弱，先由鄭文燦、林智堅陪同下在南京西路、迪化街口拜票，3人喊出「這一票挺台灣，我們全力支持何志偉」口號，要為民眾爭取更多經費、建設來拚經濟、好生活，接著小英總統也親自出馬，陪同何志偉到海光宮參拜。

蔡英文到場後，先與眾人一起參拜，接著陳勝宏以海光宮董事長身分致詞表示，支持者與總統的心意，神明一定都看得到，會保佑大家閤家平安、國富民安；他接著也告御狀說，這次參選，大家都看到何志偉被「柯韓夾殺」，所以拜託大家拉他一下。

聞言，蔡英文則在致詞時向現場約百位支持者懇託說，何志偉去年沒有參選北市議員，其實他若參選，一定會選上，但他卻選在民進黨最艱難的時候出來挑戰補選，可見他不怕困難。

不過，蔡英文除為何志偉拉票，也不忘拉抬自己，再次呼籲「加我的Line跟臉書，我會給你們最即時、正確的資訊」，不要讓惡意、不確實的訊息一直傳。

(中國時報)