備戰2020 國民黨初選立委先行

2019年01月25日 04:10 中國時報 王正寧 、 周毓翔 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

為因應2020年立委選舉，國民黨初步完成各縣市立委選區盤點，在第二波立委補選完畢後，以分階段方式公告初選完成提名，確定立委提名先行，總統提名時間押後；民進黨與國民黨不同，將先辦理黨內總統初選後，預定5、6月時再進行立委提名作業。

國民黨總統提名時間押後，外界先前質疑，國民黨立委期程與總統大選提名會綁在一起作業，有利黨主席吳敦義爭取總統提名。但是黨務人士表示，立委提名與總統提名兩者沒關係，從去年縣市長提名就可看出，黨要的是能勝選人選，不會去分什麼誰是誰的人，或操作特定人選。

3月下旬啟動立委提名

不過，國民黨組發會主委李哲華表示，有些複雜的選區，可能提名作業會較長，人選不會那麼快出爐，未必就是立委提名先於總統；況且黨主席吳敦義也不是提名協調小組成員，一旦宣布參選也必須請假，因此不致有影響立委提名的狀況。

目前規劃提名協調小組成員包括曾永權、郝龍斌兩位副主席，以及副祕書長杜建德，再加上相關縣市黨部主委和李哲華等人，最快在春節過後的中常會就會提出，經中常會授權中央提名協調小組決定後續各選區提名時程。

李哲華說，3月16日立委補選結束後，就會展開立委的提名作業，黨中央沒有特別訂出時程，而是彈性看選區特性，可在一周公告幾個選區安排初選啟動時間，關鍵是有沒有競爭，沒有競爭的選區提名作業就會很快。

例如，桃園中壢這席立委，不分區立委吳志揚已決定投入選舉，與現任立委陳學聖競爭。吳志揚說，「那區本來就是我的選區」，第七屆立委單一選區，他就是中壢選出來的立委。

民進黨先辦理總統提名

陳學聖則表示，他的彈性很大，無論桃園八德，甚至南部艱困選區，他都願意去。但如果黨內菁英都擠去優勢選區，躲進安樂窩裡，就是各自保命，「我也要回去固守我的選區了。」

與國民黨不同，民進黨將先辦理黨內總統初選。黨主席卓榮泰表示，待今年立委補選在3月16日結束後，民進黨將展開黨內總統、立法委員改選提名，「希望在總統初選後，5、6月時再處理立委提名。」

卓榮泰指出，總統初選時程以往都是在3、4月舉行，今年因為3月16日有立委補選，待補選後再來進行總統初選，確定時程還是要再跟中常會溝通商量。

他說，立委提名盼在5、6月處理，至於不分區立委，希望名單是「戰鬥力的名單」，並能成為黨與專業團體的橋梁，不分區立委的論述、理想、主張，須在整個黨的政策架構下去做，代表黨去說服外界，不能與執政團隊的政策太遙遠，或只會給黨壓力，而無貢獻。

(中國時報)