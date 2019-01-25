普悠瑪事故賠償 交長加碼至1320萬
交通部長林佳龍昨出席台鐵普悠瑪罹難家屬懇談會，雙方達成8項結論，林佳龍更主動提高賠償金2成至1320萬元，但家屬並未接受，會後接受罹難者家屬陳情。（陳君瑋攝）
交通部24日協同普悠瑪事故罹難者家屬，召開第4次懇談會，由交通部長林佳龍首度主持會議，考量到台鐵未記取教訓、重蹈覆轍，他建議，賠償金由現有的1075萬，往上提高到1320萬，增加245萬。另交通部配合將成立的運安會，重啟調查；調查列檢通報單疑點，一周後給出報告，同時建請行政院成立台鐵改革推動小組等8項會議結論。
去年10月21日，台鐵普悠瑪列車意外翻覆，造成18名乘客不幸死亡，目前台鐵局已先後辦理3次懇談會議，昨首度由林佳龍主持懇談會。針對行政院日前給出的普悠瑪事故最終調查報告，林佳龍坦言「我也不滿意，很多問題都沒真正回應」。
懇談會歷經3.5小時，共做出8點會議結論。包括運安會重啟調查、檢視列檢通報紀錄單疑點、成立行政院台鐵改革推動小組、交通部針對過去失言公開道歉、台鐵25日前行文宜蘭地檢署，要求提供事發前司機員完整不間斷的通聯紀錄與錄音檔、31日前公布司機接受行政院調查過程的錄音檔。
還有，家屬要求交通部將台鐵前3任局長范植谷、周永暉、鹿潔身移送監察院，進行彈劾，立委黃國昌說，記過對3人不痛不癢，范植谷憑什麼繼續當中國驗船公司董事長？周永暉憑什麼繼續當觀光局長？家屬並建議金管會研議修正保險法第107條，排除重大交通事故。
賠償金部分，林佳龍表示，考量到台鐵未記取教訓、重蹈覆轍，原訂是依據大里事故的950萬賠償金，加上3％的物價指數，共計1075萬，建議另外再多加2成，再加上喪葬費用，提高到1320萬，但家屬並未接受。
另外，家屬也頻要求交通部承認普悠瑪事故為「重大事故」，立委黃國昌痛批，交通部口風這麼緊，就是擔心承認後要面臨求償問題。但林佳龍解釋，重大過失須由司法機關認定，還說「我是一個有溫度的人，希望先就法律外的面向給予協助」。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。