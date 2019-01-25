普悠瑪事故賠償 交長加碼至1320萬

2019年01月25日 04:10 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

交通部長林佳龍昨出席台鐵普悠瑪罹難家屬懇談會，雙方達成8項結論，林佳龍更主動提高賠償金2成至1320萬元，但家屬並未接受，會後接受罹難者家屬陳情。（陳君瑋攝）

交通部24日協同普悠瑪事故罹難者家屬，召開第4次懇談會，由交通部長林佳龍首度主持會議，考量到台鐵未記取教訓、重蹈覆轍，他建議，賠償金由現有的1075萬，往上提高到1320萬，增加245萬。另交通部配合將成立的運安會，重啟調查；調查列檢通報單疑點，一周後給出報告，同時建請行政院成立台鐵改革推動小組等8項會議結論。

去年10月21日，台鐵普悠瑪列車意外翻覆，造成18名乘客不幸死亡，目前台鐵局已先後辦理3次懇談會議，昨首度由林佳龍主持懇談會。針對行政院日前給出的普悠瑪事故最終調查報告，林佳龍坦言「我也不滿意，很多問題都沒真正回應」。

懇談會歷經3.5小時，共做出8點會議結論。包括運安會重啟調查、檢視列檢通報紀錄單疑點、成立行政院台鐵改革推動小組、交通部針對過去失言公開道歉、台鐵25日前行文宜蘭地檢署，要求提供事發前司機員完整不間斷的通聯紀錄與錄音檔、31日前公布司機接受行政院調查過程的錄音檔。

還有，家屬要求交通部將台鐵前3任局長范植谷、周永暉、鹿潔身移送監察院，進行彈劾，立委黃國昌說，記過對3人不痛不癢，范植谷憑什麼繼續當中國驗船公司董事長？周永暉憑什麼繼續當觀光局長？家屬並建議金管會研議修正保險法第107條，排除重大交通事故。

賠償金部分，林佳龍表示，考量到台鐵未記取教訓、重蹈覆轍，原訂是依據大里事故的950萬賠償金，加上3％的物價指數，共計1075萬，建議另外再多加2成，再加上喪葬費用，提高到1320萬，但家屬並未接受。

另外，家屬也頻要求交通部承認普悠瑪事故為「重大事故」，立委黃國昌痛批，交通部口風這麼緊，就是擔心承認後要面臨求償問題。但林佳龍解釋，重大過失須由司法機關認定，還說「我是一個有溫度的人，希望先就法律外的面向給予協助」。

(中國時報)