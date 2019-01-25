藍營1／2條款 傾向只規範菜鳥議員

2019年01月25日 04:10 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

國民黨親吳中常委提案，改變總統提名辦法，並設下參選立委、公職任期未滿二分之一不能轉換跑道的門檻。據了解，黨主席吳敦義對此並不認同，在常會中直言變動太大，並質疑分區辯論時程會拖太長，因此裁示由智庫和中常委成立專案委員會，納入學者、專家，在農曆年後先提出名單再進行討論。

至於「二分之一條款」的限制，另一位親吳中常委表示，多數中常委認為此舉並無必要，因為現任區域立委都有表現的舞台和機會，本來就容易爭取曝光，且提名本來就是實力原則，不須特別排除其他人來保障現任者。

由於部分有意更上層樓的議員和鄉鎮市長早已開始做參選的準備，突然設下門檻將引發反彈。他說，中常委蕭景田在第一時間就主張要訂定「日出條款」，就算該建議案通過，也應從下屆，即2024才實施。

目前內部傾向的版本是只針對新科議員，也就是對首任公職者做出限制，「剛上任就換跑道，選民會怎麼想？」而現任優先的對象則針對立委補選剛勝出、任期不到一年就須改選的當選人，這樣比較公平，「總不能要人家一當選，就要再拚黨內初選吧！」

中常委李昭平等周三的中常會建議總統提名仿美式初選，先在各地舉辦辯論，再進行分區民調、投票；針對立委提名，則是建議「訂定二分之一條款」，除非徵召，去年底甫當選的公職人員，不應被提名。此舉在黨內引發熱議，甚至質疑吳敦義背後下指導棋。

不過有親吳中常委表示，他就不支持這些提案，或者認為細部辦法必須更明確。他表示，吳敦義對於仿美式初選的制度，其實是有疑慮的。包括與現在辦法相較變動太大，分區辯論時間可能會拖太長，因此才會傾向先由學者、專家研議，相關結論預計立委補選後會提出。

反對的一派也質疑，台灣這麼小、資訊這麼發達與快速，有需要分幾區來辯論？辯論愈多，會不會炮火愈猛烈，最後吵得不可開交，反倒造成黨的分裂？因此，他認為，就算建議案通過，分區辯論也不要多，時間也以不超過2個月為宜。

(中國時報)