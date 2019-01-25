9.3萬件年改復審書 全遭駁回
公教年金改革去年7月1日實施，銓敘部收到不服退休所得重算行政處分的復審書近9萬3000件。保訓會官員昨天表示，經審查至今沒有一件復審成功，當事人可在農曆年前收到復審結果，若不服，依法可在2個月內提起行政訴訟。
保訓會官員強調，若最後行政訴訟還是遭到駁回，等於已窮盡一切救濟途徑，將可提起釋憲。
保訓會官員昨天指出，近9萬3000多件的復審書已審理完畢，有100多件因為程序問題而不受理，其餘全數駁回，也就是沒有一件復審成功，當事人將在農曆春節前收到復審結果。
考試院祕書長李繼玄昨天也在考試院會中強調，為因應年改大量的復審決定書，考試院公報從今年1月起，不再將保障事件決定書全文以紙本刊登，而是以列表方式刊登決定書字號、案由、審議決定主文，全文則以電子檔方式，讓民眾上網查詢。
考試院官員解釋，若維持過去全文紙本刊登方式，以復審決定書10萬件、每案3頁估算，將增加30萬頁篇幅，公報印製費及校對費約需新台幣1960萬元。若改以類似摘要的方式刊登，印製費用僅22萬元，可省下1000多萬元的經費，並符合資訊科技應用。
保訓會官員強調，1月22日已經做出最後一批決定書，當事人預計在月底前，就可以都收到復審結果。
(中國時報)
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