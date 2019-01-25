5政委 搭起與22縣市溝通橋梁

2019年01月25日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院長蘇貞昌指示成立的「中央地方建設協調會報」昨正式啟動，政院發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）說，將由5名政委分別「認領」22縣市，其中，高雄市長韓國瑜的對口政委是吳政忠，台中市長盧秀燕的對口政委是張景森，台中山手線的問題就可透過平台溝通。

為加強地方政府與政院溝通，蘇揆上任後首開先例，成立「中央地方建設協調會報」，谷辣斯說明分工概況表示，政務委員陳美伶負責雲林、嘉義、嘉市、台南、花蓮、台東；吳政忠負責竹市、新竹、高雄；吳澤成負責新北、宜蘭、屏東；張景森負責基隆、台北、台中、金門、馬祖、澎湖；林萬億負責桃園、苗栗、南投、彰化。

谷辣斯說，未認領地方縣市的政委包括鄧振中、唐鳳、羅秉成及龔明鑫，因負責全國性業務，與地方建設並無直接相關，例如鄧振中負責經貿談判、新南向政策等，相關政委就依照不同的功能進行全國性議題的協調。

谷辣斯也表示，地方政府若要向各部會爭取建設、計畫及預算補助，仍依原有管道進行，該平台是以「客製化」回應地方需求，如台中山手線，就可以利用此一平台跟負責的政委溝通。

(中國時報)