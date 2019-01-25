外國人違法帶肉品 未繳罰鍰禁入境
非洲豬瘟防疫加強力道！農委會24日宣布，外籍旅客自疫區違規攜帶豬肉品入境遭罰20萬元，若未能當場繳清罰鍰，首次便拒絕其入境，從今日凌晨零時起生效。但新措施針對外籍旅客，排除我國國民，以及可掌握其動向，取得在台居留身分、停留期限達6個月以上之陸生、陸配、陸企及新聞媒體人員。
農委會副主委黃金城表示，針對大陸豬肉製品查驗非洲豬瘟病毒，23、24日再新增4例，因檢驗出病毒案例間隔時間愈來愈短，檢出頻率愈來愈高，農曆春節將至，入境旅客人數將大為增加，故自今日起，旅客自疫區攜帶豬肉品入境遭罰20萬元，若無法於第一時間繳清，當場即拒絕其入境。
黃金城說，原規定旅客遭罰20萬元，未能繳清罰鍰即離境，第二次再來才拒絕入境，但自昨晚12點一過，旅客若未能第一時間繳清罰鍰，首次即拒絕入境；他說，新措施針對外來人口，排除我國國民、取得居留身分及大陸地區人民停留期限達6個月以上人士，因其在台動向可掌握，仍能追繳罰鍰。
此外，大陸豬肉產品驗出非洲豬瘟病毒新增第15至18例，其中，第15例為1月14日快遞輸入之山東省生產的火腿腸，是快遞肉品驗出病毒首例；第16例為1月17日民眾主動寄送防檢局銷毀之豬肉乾，亦是已入境肉品驗出病毒首例。
黃金城指出，第16例標示「三只松鼠」的江蘇豬肉乾，是已入境肉品由民眾寄回，並非邊境海關所查獲，還好是熟食肉乾，經加熱製作應已不活化，若是生肉製品如香腸、火腿等，進入廚餘讓豬吃掉，便極可能發病，呼籲民眾有類似產品，應寄給防檢局統一處理，不會開罰。
(中國時報)
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