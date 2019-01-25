有爭議沒關係 原能會邀理科太太代言

2019年01月25日 04:11 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

原能會主委謝曉星昨（24）表示，希望能找理工背景的網紅當代言人，雖然理科太太（陳映彤）最近爭議多，遭質疑影片內容錯誤，誤導大眾，原能會也很樂意找她代言，目前已與網紅理科太太接洽，但尚未收到回應。

面無表情上鏡 解說科學爆紅

近日理科太太爭議多，她靠著面無表情解說科學知識而爆紅，YouTube頻道訂閱數已達91萬，吸引蔡依林、許茹芸、蔡康永等大咖合體；她自稱智商高達170，不但是留美碩士，更曾經在矽谷成立公司，堪稱人生勝利組。

但人紅是非多，去年她在影片中探討有機食物，內容提到「有機農產品容許低劑量的農藥殘留」、「有機肥料哪裡來的？就是動物的大便啊！所以你不洗乾淨的話，有可能吃到大便。」引發網路一片譁然，農委會也發聲明指理科太太說法不正確。更有網友跳出來質疑她的智商，認為是「不學無術」，當年以生物醫學工程師之姿，兜售抗痘產品是在「詐騙」。

會犯錯不稀奇 還是盼能合作

謝曉星說，原能會是管制單位，業務內容又專業，希望能找特約網紅，首先要對原能會業務有基本的了解，運用詢答、直播的方式，把政策傳遞給大眾。現在都還在規畫中，設定條件要找有理工背景的網紅、口條不錯，基本的追蹤者至少要2萬以上，坦白講很難找。

針對理科太太爭議部分，謝曉星回答，人非完人，會犯錯誤不稀奇，可能理科太太在生物細胞方面較專業，在原子方面可能不是那麼專精，但還是很希望有機會可以跟她合作。

原能會進一步說明，理工背景網紅少，即使理科太太非核能專家，不過會提供資料參考，主要是要找有理工科技背景的網紅代言；至於要用什麼方式呈現，要花多少經費，現在都言之過早，後續要再討論研議，目前是要先了解她的意願。

原能會表示，之前已嘗試跟理科太太接洽，但近一周還沒收到回覆；除了理科太太，也有在思考其他網紅名單。

(中國時報)