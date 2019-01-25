宣導核能安全 不能誰紅就找誰
原能會破天荒要找網紅理科太太代言，不過原能會是核安管制機關，對大眾來講較生硬，若要找代言人，首先一定要對核能有基本的認知，且要宣導「正確核能知識教育更重要」，否則傳遞錯誤知識進而引發爭議，民眾恐對原能會產生不佳印象，找網紅反而變成阻力。
原能會是核安管制機關，以「核安守護」及「核廢處理」的安全監督做為重要的施政主軸，並將「全民原能會」、「核安守護者」為期許，要站在社會大眾的角度思考問題、處理問題。但核能、核廢料本就需要專業，一般大眾不容易理解，若找網紅代言，卻不能傳遞正確核能知識，恐失去「全民原能會」的意義。
核能學會理事長李敏更直言，宣傳內容要正確，不能一直以「核能很危險」恐嚇民眾，如果核能真的很危險，那怎麼現在還在使用核電廠？若原能會找來的網紅不能正確宣導，那就只是淪為民進黨的傳聲筒，根本沒有找網紅宣傳的必要。
清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸認為，原能會願意放下身段，找網紅代言或直播不是壞事，但代言人至少要花時間了解核能，才會有說服力，不能看誰紅就找他，原能會更要注意找網紅的知識宣導方式是否大眾能接受。
現今網紅當道，擁有較高網路聲量就等同於意見領袖，但「水能載舟亦能覆舟」，若網紅不小心失言，反而容易招來網友批評，尤其現在理科太太有其爭議，原能會選擇網紅一定要深思，否則造成反效果是得不償失。
(中國時報)
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