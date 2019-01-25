北市和平院區群聚流感 1患者死亡

2019年01月25日 04:11 中國時報 李依璇 、 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

台北市聯合醫院和平院區某單位病房爆發A型流感，6名護理師、7名病人確診A型流感，其中1名51歲女子因流感併發肺炎住進加護病房。北市聯醫和平院區24日下午證實，該患者已於23日晚間10時不治身亡，衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，從病程初步研判應與流感相關。

衛生局病管制科長歐佳齡表示，13名流感病人都有做快篩，但唯獨已逝世的患者測驗結果呈現「陰性」，後續才確診為A型流感。但她強調，每名病患仍都有服用克流感治療，另外約50多名工作同仁，包括治療醫事人員、實習人員、打掃人員及20名病人已預防性投藥，將監測至1月29日為止。

歐佳齡說，該名51歲女患者轉進加護病房時，就已是流感重症，且一直有發燒情形，患者死亡後聯醫也迅速通報北市衛生局，但死亡主因是否為流感併發重症所致，仍需交由疾管署認定。

羅一鈞指出，和平院區群聚感染的重症女病患的死因，必須從病歷摘要、診斷資料與診斷書由防疫醫進行綜合判斷，才能確診。不過，從女病患的病程，初步研判死亡應與流感相關。其實這位女病患早在一月12日於社區感染流感，15日透過急診住院，與流感病毒奮戰一段時間。

至於是否因未確切隔離導致群聚傳染？歐佳齡表示，當時病患均分別隔離在3間病房，但疾病會有潛伏期，可能因時間差而感染到，第1個病人是在1月10日，1周後開始有護理人員出現類似徵狀，18號起開始出現較多人感染情況。

北市聯醫表示，目前已將流感病人調整單人房或集中隔離照護、環境全面消毒、加強標準防護措施及手部衛生、加強發燒監測，另外確診流感的護理師已安排公傷假5日，並適當安排單位人力調度支援。

(中國時報)