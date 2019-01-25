2019年01月25日 04:11 中國時報 李宜秦 、 陳祐誠

「實名制」車票。（本報資料照片）

今年春節假期台鐵在2月1日到4日、9日到10日開行花東線16班與南迴線2班實名制班次。台鐵宣布，將首度在明（26）日凌晨0時起，開放一般旅客訂購2月1日到4日的實名制列車；下周三（30日）凌晨0時起，開放一般旅客訂購2月9日到10日的實名制列車。此外，長榮、華航、台灣虎航等航空公司，昨皆提醒春節期間，要提早3小時到機場，以免錯過航班。

(中國時報)