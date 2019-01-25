網紅政治學夯 陳時中、潘文忠撩下去

2019年01月25日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 、 李侑珊 、 王思慧 、 陳祐誠 、游昇甫／台北報導 、游昇甫／台北報導

網紅政治學正夯，「直播」不只是各部會首長最佳資訊傳遞的管道，更成為政治人物最佳政見發表平台，衛生福利部部長陳時中，預計春節期間開始他的「第一次」，經營臉書，近日正加緊練習；教育部長潘文忠也預定在農曆年後，在臉書開設個人粉絲頁，發表教育政策與對話；不過，環保署長張子敬看法不同，他認為自己個性不適合當網紅，不會為了直播而直播。

行政院院長蘇貞昌要求各部會「接地氣」，不少部會開始直播說明政策。例如臉書超過60萬人追蹤的交通部長林佳龍，上任後，頻頻透過臉書發聲、談論政策，連續假期國道夜間免收通行費、大台中山水線建設案等、郵差年前加班等，每篇貼文都能引發話題。

科技部長陳良基也是善用社群網路媒體的部會首長，在確認留任科技部長後，1月3日、1月17日都透過科技部官方臉書直播，不只暢談一度即將擔任教育部長的心路歷程，且每次都手抱紫色「奇奇」現身，引起相當大討論。

農委會主委陳吉仲亦在上任後即開設臉書粉絲專頁，透過專頁宣導農業政策，日前高雄小港機場爆出防疫「放水」傳聞，甚至在當天晚間11點緊急開直播記者會，對爆料訊息予以澄清。

就連ㄧ向給人保守形象的勞動部長許銘春，本月17日也首次開直播約10分鐘，除喊出政策施政目標「安穩、安心、安全」，還高唱江蕙經典歌曲「甲你攬牢牢」，希望勞動部團隊把勞工朋友攬牢牢，老闆也把員工攬牢牢。

衛生福利部部長陳時中，過去因覺得自己是「面惡心善」的人，可能難有觀眾緣，所以一向不經營臉書，這次也決定「撩下去」！預計農曆春節期間將展開他的「第一次」，他說自己這幾天已經開始加緊練習，希望網友可以接納他。

自稱「老部長」的教長潘文忠，也將於過年後在臉書成立個人粉絲頁，投入網路直播，來宣傳自己的教育政策及理念。

相對於各部會首長的積極，環保署長張子敬昨（24）日則說，自己不適合當網紅，不會為了直播而直播。只是若有必要，仍會願意開直播向大眾講解政策，給予正確的資訊。

(中國時報)