2019年01月25日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

健保出手救命！衛福部健保署昨天決議3款免疫療法藥物納入健保，適用黑色素瘤、非小細胞肺癌、典型何杰金氏淋巴癌、泌尿道上皮癌、頭頸部鱗狀細胞癌、腎細胞癌、肝癌與胃癌等8種癌症，最快6月上路，預計超迢800名無藥可醫的病人受惠。

健保署健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議，在去年已經討論過3款免疫療法藥物給付，只是冗長的會議中各方意見紛歧，沒有下文，昨天共擬會議持續討論如何納入健保事宜，會中針對3款癌症免疫檢查點抑制劑納入健保總算達成共識，並且確認8種癌症予以給付。

健保署醫審及藥材組組長戴雪詠表示，共擬會議達成8種癌症免疫療法的適用適應症共識，分別為黑色素瘤、非小細胞肺癌、典型何杰金氏淋巴癌、泌尿道上皮癌、頭頸部鱗狀細胞癌、腎細胞癌、肝癌與胃癌。戴雪詠強調，免疫療法藥物並非萬靈丹，並不是對每個癌症患者有效，使用後也有可能產生嚴重副作用，在某些癌症的治療效果上，也不會比現有健保給付的標靶藥物效果來得好。以最早用於治療黑色素瘤的免疫療法藥物為例，約有2成患者有較好治療效果。

由於健保資源有限，健保署今年編列預算8億元鎖定適用已無化療、標靶藥物等其他藥物可使用、而且生物檢測反應較佳的病人，初估約有800人，不過，給付範圍還需2月繼續召開會議確認，受惠人數也會再調整。

未來確認實際給付範圍後，戴雪詠指出，緊接著是與藥廠進行議價協商，這又是一場漫長的「拉鋸戰」，她希望能夠趕在今年6月將免疫療法正式納入健保給付。

(中國時報)