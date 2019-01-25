8種癌不再無藥可醫
健保出手救命！衛福部健保署昨天決議3款免疫療法藥物納入健保，適用黑色素瘤、非小細胞肺癌、典型何杰金氏淋巴癌、泌尿道上皮癌、頭頸部鱗狀細胞癌、腎細胞癌、肝癌與胃癌等8種癌症，最快6月上路，預計超迢800名無藥可醫的病人受惠。
健保署健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議，在去年已經討論過3款免疫療法藥物給付，只是冗長的會議中各方意見紛歧，沒有下文，昨天共擬會議持續討論如何納入健保事宜，會中針對3款癌症免疫檢查點抑制劑納入健保總算達成共識，並且確認8種癌症予以給付。
健保署醫審及藥材組組長戴雪詠表示，共擬會議達成8種癌症免疫療法的適用適應症共識，分別為黑色素瘤、非小細胞肺癌、典型何杰金氏淋巴癌、泌尿道上皮癌、頭頸部鱗狀細胞癌、腎細胞癌、肝癌與胃癌。戴雪詠強調，免疫療法藥物並非萬靈丹，並不是對每個癌症患者有效，使用後也有可能產生嚴重副作用，在某些癌症的治療效果上，也不會比現有健保給付的標靶藥物效果來得好。以最早用於治療黑色素瘤的免疫療法藥物為例，約有2成患者有較好治療效果。
由於健保資源有限，健保署今年編列預算8億元鎖定適用已無化療、標靶藥物等其他藥物可使用、而且生物檢測反應較佳的病人，初估約有800人，不過，給付範圍還需2月繼續召開會議確認，受惠人數也會再調整。
未來確認實際給付範圍後，戴雪詠指出，緊接著是與藥廠進行議價協商，這又是一場漫長的「拉鋸戰」，她希望能夠趕在今年6月將免疫療法正式納入健保給付。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。