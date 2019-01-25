嬰兒過重過輕 糖尿病風險高2.5倍

2019年01月25日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

準媽媽懷孕要盯緊自己的體重了！糖尿病衛教學會最新研究發現，足月產的嬰兒出生體重決定成人後的糖尿病風險，呈現U型兩大危險族群，出生體重低於2500公克以下的過輕嬰兒，以及高於4000公克以上的巨嬰，長大後糖尿病風險均比一般體重嬰兒高2.5倍，但若能在青春期前控好體重，近五成能獲得改善。

台大醫院內科部教授莊立民最新肥胖與糖尿病研究發現，嬰幼兒體重預測糖尿病風險呈Ｕ型趨勢。該研究是分析台灣出生登錄系統的資料庫，發現出生體重低於2500公克以下的足月嬰兒，發生高血壓、胰島細胞功能異常以及糖尿病風險皆高，原因可能來自基因影響，或者是出生後父母擔心孩子太瘦弱而拚命進補、塞營養，趕進度，結果最後反而過胖有關。

危險天平的另一端則是出生體重高於4000公克以上的巨嬰，伴隨肥胖等因素，長大後胰島素阻抗以及糖尿病風險同樣飆高。 莊立民強調，懷孕期間媽媽的血糖、體重控制將是關鍵，有香港研究就指出，在東方人懷孕進補的習慣影響之下，只有四成孕婦體重增加符合標準，高達4成孕婦補過頭，體重超過建議值，另有2成則是不足，都可能造成負面影響。

若想擺脫糖尿病，莊立民建議，最好趕在青春期之前，尤其2到6歲時BMI最應保持標準，他舉國外研究發現，肥胖糖尿病者只要接受飲食治療，目標減重15公斤，就有46%能達到糖尿病緩解，即使不吃藥，糖化血色素也能維持正常。

(中國時報)