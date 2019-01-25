新南向 貿協搶攻2線城市

2019年01月25日 04:11 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

協助廠商拓銷，外貿協會左右開弓，除宣示2019年4大拓銷服務主軸外，在深耕新南向方向，今年將首度將拓銷觸角延伸至印尼、菲律賓、馬來西亞等國的2線城市。此外，拓展中東市場，將前進以色列特拉維夫設據點，預計農曆年後就開館。

4大主軸 因應國際情勢

貿協昨舉行2019年度記者會，由董事長黃志芳主持。面對陸美貿易戰、英國脫歐、大陸經濟成長趨緩惡劣環境，提出「全球布局」、「數位貿協」、「會展升級」、「在地服務」4大主軸，協助業者因應國際貿易新情勢調整布局。

昨天貿協記者會的現場，還秀出新經貿智慧助理語音機器人「T-bo」語音服務，讓國外的買主上台實際的查詢貿易相關資訊、線上報名、預約查詢、電子名片交換，揭示「數位貿協」今年將啟動ONE TAITRA單一入口網站服務。

機器人T-bo 登場助攻

在全球布局方面，貿協將持續增加印度、東南亞的投入強度。黃志芳說，今年戰線將延伸至新南向國家2線城市，首度於印尼泗水、菲律賓達沃、越南河內、及馬來西亞檳城辦理形象展。

其中，達沃是菲國總統杜特蒂的故鄉，很適合台灣農產品行銷，檳城則是聚集科技業，有馬來西亞矽谷之稱，印尼泗水是印尼華人商業活動中心，黃志芳說，貿協將以台灣形象展方式，全力協助業者，以更細膩手法，全方位推動新南向。

另貿協也看好中東市場，除今年台灣形象館將首度移師土耳其外，貿協也將於素有中東矽谷之稱的以色列增設據點。

前進中東矽谷 增設據點

黃志芳表示，以色列是新創重鎮，全世界有350家大科技公司總部、研發中心，設點意義重大，「據點要當我們的眼睛、耳朵，做新創與高科技的橋梁。」目前正緊鑼密鼓籌設，預計農曆年後開設。

會展升級方面，南港展覽館二館即將於今年3月4日正式啟用，貿協表示，新場地出現將使得國內會展能量大爆發，今年3月初的台北國際工具機展（TIMTOS）將擴大至7000個攤位，規模成為全球第3大工具機展。

(中國時報)