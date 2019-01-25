經長射4箭 衝經濟拚有感

2019年01月25日 04:11 中國時報 王玉樹 、 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

經濟部2019年衝刺4面向

面臨2019年經濟不確定性，經濟部長沈榮津昨宣示新年目標，會從出口、投資、建設與消費4大面向衝刺，包括扶植40家台商回流、太陽光電與離岸風電投資1124億、節能家電與電動機車補助帶動消費65億，「衝衝衝！讓人民有感。」

其中在出口方面，沈榮津採取守勢，表示受到貿易戰影響，今年目標是至少維持去年水準。投資方向，隨著台商回流方案公布實施，將是今年重中之重。沈榮津還賣關子，透露近期會有一家「全球第二」的供應鏈大廠回台投資。

截至目前，包括廣達、慶豐富、智邦及這家「全球第二」供應鏈大廠等4家回台投資，合計帶動187億投資、3000人就業。後續還要40家要回來，會協助排除投資障礙。

另方面，經濟部今年將修正產創條例，擴大租稅獎勵，包括研發抵減從15％再加碼5％，以鼓勵大家研發。另新增智慧機械、5G產業抵減，納入人才培訓抵減項目，此外，留住人才，也提供分紅擇低緩課稅等的租稅獎勵，同時希望產創條例將再展延10年。

建設上，沈提到會聚焦綠能建設，太陽能PV今年裝置容量目標是1500MW，預計帶動900億投資，離岸風電方面，上緯的示範風場年底目標在苗栗裝設20支，容量120MW，可帶來224億投資。

最後一塊內需消費上，是沈榮津要著力重點，強調會透過節能家電補助，帶動50億消費。電動機車持續補助，帶來15億消費。針對內需型服務，則以舉辦滷肉飯節等活動來提振買氣。

不過，值得注意的，工商團體建議財經部會再加碼產創條例的研發抵減及人才培訓租稅優惠，財政部長蘇建榮則潑冷水，希望維持現有規模不要擴大；至於台商海外資金匯回是否課稅，蘇建榮持保留，但允諾最快年前會公告解釋令。

(中國時報)