辦50場拓銷 不放棄大陸市場

2019年01月25日 04:11 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

雖然大陸今年的經濟增速恐會趨緩，但外貿協會董事長黃志芳昨天強調：「不會放棄這個市場。」2019年貿協將以5大拓銷主軸規畫50餘場活動，多元深耕大陸市場。

儘管兩岸政治關係近來冰冷，但黃志芳表示，大陸及香港仍占我出口值高達41％，是台灣最重要的貿易夥伴之一，未來仍會加強拓銷，今年已訂了「加強拓展二三線及內陸城市」、「鎖定政策商機加強拓銷」、「積極推動服務業交流」、「加強洽邀我具競爭優勢之產業買主來台採購及觀展」及「持續促進經貿交流」5大主軸，據此來辦理50餘場活動，包含組團參加重要展覽、舉辦台灣食品節、台灣精品形象推廣等。

黃志芳強調，陸美貿易戰後，大陸會更著重內需市場，貿協在陸10據點，將加強大陸內需市場的拓展，不會放棄大陸市場。他並表示，今年將組團參加3場大型綜合博覽會，包含「福州海峽兩岸經貿交易會」、「昆明南亞東南亞國家商品展」及「中國東北亞博覽會」，協助台灣廠商拓展邊境貿易。

(中國時報)