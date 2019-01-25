接軌全球 中信銀簽署赤道原則
中國信託銀行昨日宣布，加入赤道原則協會，成為自願簽署的全球性會員銀行之一，未來中信銀將落實相關原則，積極管理授信案件潛在環境與社會風險，並由中國信託企業永續委員會指導，攜手善盡企業社會責任之良善企業一起努力，以金融專業強化中信銀對社會與環境的守護。
「赤道原則」是赤道原則協會參照國際金融公司與世界銀行永續性發展政策與指南建立之自願性金融行業準則，為銀行判斷、評估和管理專案融資環境和社會風險之管理工具。
2012年起，中國信託即已納入影響力投資原則，投資決策過程除考慮財務報酬，亦兼顧非財務性之環境與社會正面影響性，並在金融營運中關注生態保護及汙染議題，進行綠能相關產業投資與放款。
另一方面，中信銀於2017年推出台灣首檔取得資格認可並完成定價之綠色債券，獲得投資人熱烈認購，2018年擔任首件台灣離岸風電開發商丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）與本國銀行合作的財務顧問。
中信銀行持續遵循聯合國永續投資原則、聯合國永續保險原則及台灣證券交易所機構投資人盡職治理守則，成為全球第94家簽署赤道原則之金融機構，顯示中信銀行對責任放貸監管及貫徹支持永續金融之決心。未來中信銀全台152家分行及112處海外分支機構將一體適用赤道原則，落實ESG永續發展趨勢。
中國信託自2014年起連續5年入選摩根士丹利ESG 領導者指數，同時，2016年起連續3年獲選為富時社會責任指數新興市場指數成分股，2017年更首度入選道瓊永續指數「世界指數」成分股及持續入選「新興市場指數」成分股，顯示中國信託透過公司治理、環境永續、員工照顧、責任投資商品、社會參與等面向，承擔社會及環境責任經營信念深獲國際認同。
(中國時報)
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