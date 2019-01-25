過好年 春節油價瓦斯只跌不漲
過個好年！經濟部昨宣布春節期間瓦斯與油價凍漲，下周起油價連兩周「只跌不漲」，至於桶裝瓦斯同樣不調升，但如果國際價格這幾天有跌，2月1日中油仍會降價反映給民眾。
國內連動的中東指標原油均價已衝到61.48美元，依浮動油價機制，下周汽柴油每公升原本預估要上漲0.4元左右，拉出4連漲，累積漲幅恐破2元。但經濟部長沈榮津昨天表示，油價會在1月27日與2月3日這兩周都不調漲，讓大家安心過春節。下跌時則仍會調降，春節後的2月10日當周恢復正常調整。
至於天然氣，原本2月是要上漲3.69％，同樣因應春節不調漲。至於桶裝瓦斯國際CP價格維持平盤，本就不用調整。不過中油表示，如果這幾天國際價格下跌，桶裝瓦斯還是會調降。
中油說，等春節開工後，如果國際油價仍高就要調漲，至於天然氣，因連動油價在一定區間波動，2月先凍漲，3月再看看。
(中國時報)
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