封關倒數 台股難逃低量魔咒
台股封關倒數計時，美股雖然反彈，但受到年底觀望、追價意願不高的氣氛下，分析師指出，由於人氣渙散、外資大舉出逃，預估封關前難逃低量魔咒，封關前恐呈6、700億元的量縮震盪格局。財信傳媒董事長謝金河昨天表示，今年將出現史上投資人最不想抱股過年的考驗。
據中央銀行昨天公布，象徵資金活水的M2貨幣總計數年增率，去年12月底降至3.07％，創下6年新低，反映出台股行情退燒，要再創高不易；央行官員分析，M2下滑原因是外資淨匯出。
金管會統計，去年外資淨匯出103億美元，除了較前年的淨匯入87億美元大翻轉外，更是2008年金融海嘯後的最高匯出規模，直接衝擊整體資金水位、拖累M2。
不只外資拔腿就跑，股民在去年下半年的股市三溫暖後，也意興闌珊；俗稱交割戶的證券劃撥帳戶，去年底餘額下滑至1.71兆元，單月大減500億元，這些原本投入台股的資金，可能轉向保單及海外基金，連帶使得台股人氣明顯退散，想重返萬元大關顯得舉步維艱。
台股昨小漲30點、收在9877點，成交量為831億。國泰證期研究部分析師蔡明翰認為，台股中長線風險仍存，但短期來看，大陸、美國官方代表，將進行下階段的貿易協商，以目前雙方釋出善意的態勢來看，國際股市在台股農曆年節期間，正向表現的機率大幅提升，建議投資人適量抱股過年才是明智的抉擇。
(中國時報)
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