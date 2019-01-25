法官以拒馬論威權 江宜樺打臉
前立委周倪安為「太陽花」學運，自訴前台北市警察局長黃昇勇涉嫌殺人未遂案，台北地院24日傳喚前行政院長江宜樺作證。審判長林孟皇突然拿出金管會主委顧立雄，任立委時質詢處女秀報導，問江宜樺「拒馬、蛇籠是否沿襲威權時期的作法？江立馬反將審判長一軍，說問題「溢出」控告範圍。
被反將一軍 審判長尷尬
江宜樺昨是為黃昇勇被自訴殺人未遂罪嫌作證，接受周倪安這方詰問，周批江當時縱容警察打人，周的律師尤伯祥說，江在位時沒有懲處執法過當的警察，江反擊「學運後行政院長國民黨換過兩位、民進黨換過3位也都沒有追出來」。
庭審中，合議庭審判長林孟皇說，北院法官2015年曾就323攻占行政院，警方強制驅離造成國中理化老師林明慧受傷，認定使用警械過當，判准北市府應賠償30萬元。
林並出示2016年2月26日、時任立委顧立雄，在立院首次質詢當時的內政部長陳威仁，有關警察在人民遊行時出動拒馬、蛇籠，阻隔抗議民眾，是依「動員戡亂時期」的《集會遊行法》所訂定的作業程序新聞報導，問江使用拒馬、蛇籠，是否沿襲威權時期的作法。還說這是攸關轉型正義的文章，要問是執法過當，還是教育訓練問題。
江稱執法難完美 可討論
江宜樺對突如其來的詢問回說，法官的問題涵蓋相當廣闊，已經溢出周倪安控告黃昇勇的範圍，讓審判長臉色一沉。
江說，民主經過這麼多年的演進，仍然無法保證警察執法一定完美，從威權到民主，全國警察執法也從嚴格到溫和，經過這麼多年，也無法作到完美。323學運時行政院設兩道拒馬；2018年政府為勞基法修法爭議，行政院則設下5、6道拒馬。
他強調，自己在內政部長任內曾要求檢討集遊法在內的不合時宜法令，使用拒馬或蛇籠是否沿襲戡亂時期做法，是否代表威權統治，可以討論。
(中國時報)
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