學生占立院違法 王金平澄清並未放任

2019年01月25日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

前立法院長王金平屢被藍營質疑在318太陽花學運時放任學生占領立法院，沒有積極作為才導致後來藍軍大敗。王金平昨發出聲明，澄清當晚學生闖進立法院，他認為行為與法律規定不合，但是他特別提醒當時的行政院長江宜樺，他尊重警政署進行驅離，但要以學生安全為優先。

王金平指出，318學運剛發生時，立法院與行政院相關單位就已不斷溝通。當晚11點多，江宜樺來電告知，警政署準備強力驅離占據議場的學生。王金平在電話中表示尊重。但王也提醒江，驅離行動進行時，要以保護學生安全為第一優先。

19日凌晨，警方須兼顧立法院、總統府與總統官邸的維安規畫，警力無法集中。議場內學生人數則不斷增加，並建築堅實的防禦工事，在野黨立委也到現場保護學生。因此警方連續發動的三波行動，都在學生阻擋下，無功而返。王金平說，若再繼續驅離，恐怕會有嚴重衝突，因此他建議先不要行動，大家來想想有沒有其他方法解決。

王金平認為，太陽花學運社會各界有不同看法，行為固然違背法律，但年輕人願站出來表達對政府政策、對未來發展的看法，無論贊同與否，他們勇於承擔，有值得肯定之處。台灣社會是否能在經歷此事件後變得更成熟、更包容，以更理性態度客觀看待，值得大家思考。

(中國時報)