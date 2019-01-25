提問促轉模糊焦點 傷司法威信

2019年01月25日 04:11 中國時報 王己由

前行政院長江宜樺昨為5年前的學運攻占行政院驅離案出庭作證，審判長林孟皇詢問拒馬內容，給人戴著有色眼鏡審判的觀感，更像是法官和身為原告的自訴人，聯手「修理」證人，過度的職權，失去法官中立聽訟的立場，已損及司法威信。

法官職司審判，客觀中立則是最基本的ABC。但是，從林孟皇和自訴人律師尤伯祥的淵源和交往來看，很容易給人司法天秤不公的觀感。

依民間司改會官網公布的「組織成員」名單，目前兼任促轉會委員的尤伯祥，是常務執行委員；林孟皇法官則是諮詢委員，尤、林還同為前年司改國是會第三分組委員。

律師和法官一起從事司改，本無可厚非，尤伯祥、林孟皇2人熟識且有交情，這在司法實務界也不是祕密，不少法官、檢察官和律師，有同學、師生、親人情誼，私下有交往不足為奇。

問題是，法官在法庭上掌管訴訟案件的進行，律師則是為當事人辯護，彼此間交往分際如何拿捏，相信絕大多數司法人員都很清楚。

江宜樺昨出庭作證，尤伯祥恰好是自訴人委任律師，亦即代表原告的角色。江被問的拒馬、蛇籠，還有轉型正義等問題，和黃昇勇被自訴的殺人未遂罪嫌既無關聯性，也無關犯罪事實和證據取捨，第一時間江宜樺回答時就點出癥結。

一般刑案審判，若相關當事人陳述與案情無關內容，法官都會制止，林孟皇的提問，或許是要探竟真相，解決爭議，但內容反而和尤伯祥兼任的促轉會有關，江是證人不是被告，法官刻意提問，模糊審判核心，縱使林孟皇自認內心坦蕩，恐難杜悠悠之口。

(中國時報)