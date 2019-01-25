提問促轉模糊焦點 傷司法威信
前行政院長江宜樺昨為5年前的學運攻占行政院驅離案出庭作證，審判長林孟皇詢問拒馬內容，給人戴著有色眼鏡審判的觀感，更像是法官和身為原告的自訴人，聯手「修理」證人，過度的職權，失去法官中立聽訟的立場，已損及司法威信。
法官職司審判，客觀中立則是最基本的ABC。但是，從林孟皇和自訴人律師尤伯祥的淵源和交往來看，很容易給人司法天秤不公的觀感。
依民間司改會官網公布的「組織成員」名單，目前兼任促轉會委員的尤伯祥，是常務執行委員；林孟皇法官則是諮詢委員，尤、林還同為前年司改國是會第三分組委員。
律師和法官一起從事司改，本無可厚非，尤伯祥、林孟皇2人熟識且有交情，這在司法實務界也不是祕密，不少法官、檢察官和律師，有同學、師生、親人情誼，私下有交往不足為奇。
問題是，法官在法庭上掌管訴訟案件的進行，律師則是為當事人辯護，彼此間交往分際如何拿捏，相信絕大多數司法人員都很清楚。
江宜樺昨出庭作證，尤伯祥恰好是自訴人委任律師，亦即代表原告的角色。江被問的拒馬、蛇籠，還有轉型正義等問題，和黃昇勇被自訴的殺人未遂罪嫌既無關聯性，也無關犯罪事實和證據取捨，第一時間江宜樺回答時就點出癥結。
一般刑案審判，若相關當事人陳述與案情無關內容，法官都會制止，林孟皇的提問，或許是要探竟真相，解決爭議，但內容反而和尤伯祥兼任的促轉會有關，江是證人不是被告，法官刻意提問，模糊審判核心，縱使林孟皇自認內心坦蕩，恐難杜悠悠之口。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。