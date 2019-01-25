美挺國會議長 馬杜羅宣布斷交

2019年01月25日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

穿著一身大紅色的委內瑞拉總統馬杜羅23日出席支持政府的集會，朝眾人揮舞國旗。（路透）

瓜伊多小檔案

馬杜羅政府爭議大事紀

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多23日自行宣布就任臨時總統，此舉立即獲美國總統川普承認，隨後也有多國跟進。委國「總統」戲劇性鬧雙包，現任總統馬杜羅憤而宣布與美斷交，並限令美駐委使館人員在72小時內離境。川普則嚴厲警告，暗示如果委國不能和平過渡到民主，不排除採取軍事行動的可能性。

委內瑞拉國民議會主席（國會議長）瓜伊多（Juan Guaido）23日發動全國性示威遊行，並以國會最大黨黨魁的身分宣布就任臨時總統，承諾組成過渡政府，再次舉行總統大選。年僅35歲的他說，這是把委國從「獨裁」拯救出來的唯一方法。

要求美人員72小時撤離

川普隨即帶頭承認瓜伊多為合法的臨時總統，並呼籲馬杜羅下台。馬杜羅對此大為光火，指控美國不斷策動委國政變，正式斷絕與美國的外交和政治關係，並要求美駐委使館所有外交人員在72小時內撤離。

美國務卿蓬佩奧發表聲明回應說，美國並不承認馬杜羅政府，因此馬杜羅下令外交人員撤離也不合法，美方則將與瓜伊多政府建立外交關係。瓜伊多也以臨時總統的名義向駐委外國使館發公告稱，將維持與所有國家的外交關係，並要求駐委使節都不要撤離。

川普不排除採軍事行動

白宮官員強調，如果馬杜羅暴力鎮壓抗議者，或是對瓜伊多採取行動，川普政府不排除任何反應方式，包括海上封鎖或其他軍事回應。去年川普就曾多次提及，可能以軍事行動解決委國危機。川普23日又放話說，若委國不能和平過渡到民主，「我們沒有考慮任何事情，但所有選項都有可能。」

馬杜羅仍控制委國最高法院，他預定24日赴最高法院並發表談話。未來馬杜羅能否維繫住政權，泰半得靠軍隊或其他安全部隊的支持。委國防部長洛佩斯已表態，軍隊只效忠於最高指揮官馬杜羅，並將挫敗一切政變陰謀。日前，有27名國民警衛隊因涉及兵變反抗馬杜羅政府，遭到了逮捕。

據知，委國軍方高層目前仍然效忠馬杜羅，但底層軍官和士兵對政府強烈不滿，會否轉投反對派陣營是一大變數。BBC報導說，馬杜羅先前不斷努力拉攏軍方，包括讓多名軍方成員出任政府高官，也讓軍方控制的公司分得許多收入可觀的鑽探石油合約。

軍方高層效忠馬杜羅

去年5月，馬杜羅在大選中獲勝連任，但反對派指控他操縱選舉，今年1月10日馬杜羅宣誓就職。美國等一些國家以馬杜羅侵害民主和人權為由，拒絕承認其新總統任期，並不斷擴大對委經濟、金融和貿易制裁。

委內瑞拉為世界第5大產油國，但隨著國際油價暴跌，委國面臨了嚴重政治、經濟和社會危機，年通膨率逾百分之100萬，基本物資短缺，民怨四起，成千上萬人攜家帶眷逃往巴西等其他南美國家避難。

(中國時報)