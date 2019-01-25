美朝大交易 廢核換石油鬆綁
南韓媒體指出，北韓與美國已就2月第2次川金會的「大交易」達成共識。協議包括北韓在2020年底前完全無核化，美國以放寬石油進口限制等措施為回報。北韓官媒朝中社則指出，金正恩盛讚川普，對雙方達成目標樂觀期待。
南韓《東亞日報》24日報導，北韓和美國就「大交易」達成共識。也就是說，無核化協商進展已經超出先前預測，雙方不會止步於「小交易」。
針對無核化步驟，北韓已暗示可能接受美國要求，在廢棄寧邊核設施之前接受檢驗；作為交換，美國提出在平壤設立聯絡辦事處與放寬石油進口限制等措施。如果北韓廢棄洲際彈道飛彈（ICBM），美國會放寬部分制裁。
經過金英哲與川普會談及美朝高階與工作會談，雙方分歧縮小，北韓在2020年底前可望實現無核化步驟，換取美國解除制裁和美朝關係正常化的協議。外交消息人士23日表示，「北韓領導人金正恩告訴南韓總統文在寅，將採取畫時代的無核化措施。特使金英哲訪問華府時，已向美國總統川普轉達這一點」。「第二次川金會協議中，不僅包括無核化完成的時限，還包括北韓和美國互相交換的措施，這一可能性比以前更高了」。另一名外交消息人士則表示，廢棄洲際彈道飛彈係美方額外要求。
北韓官媒「朝中社」報導，領導人金正恩24日接見歸國的會談代表團，從金英哲手中接過川普親筆回信，感到「非常滿意」。報導指金正恩盛讚川普的正面思考，將耐心等待並對雙方能合力達成共同目標，抱持樂觀期待。
(中國時報)
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