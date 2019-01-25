俄陸對委有重大利益 反對美干預
美國帶頭承認委內瑞拉反對派領袖瓜伊多為臨時總統，世界各國跟著選邊站，現任委國總統馬杜羅仍獲得古巴、尼加拉瓜、玻利維亞、墨西哥等拉丁美洲左派國家及土耳其的支持。馬杜羅的頭號盟友俄羅斯更警告美方別對委國進行軍事干預，大陸也稱反對外部干預委國事務。
在川普政府表態後，美國的盟友、歐盟和多數南美洲國家，相繼宣布支持瓜伊多。截至目前，承認瓜伊多臨時總統地位的國家還有加拿大、阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拿馬、巴拉圭和祕魯等。
俄羅斯副外長里亞布科夫24日警告美國，不要對委國事務進行軍事干預，他稱軍事干預會是「災難性的場面」，俄國也將與委國並肩維護主權，維護不干涉內政的原則。俄國外交部發言人抨擊，西方「人為操縱」委國政權更迭。
近年來俄國積極向美國的「後院」擴展影響力，其中在委內瑞拉，俄國過去10年大舉投資當地石油業，至今已擁有至少5塊油田。委國則大舉輸入俄製軍備，並聘用俄國顧問，應對經濟危機。
去年12月，俄國還派遣了2架可搭載核彈頭的戰略轟炸機，飛赴委國參與聯合軍演，咸信意在警告美方別對馬杜洛政權輕舉妄動。
另外，大陸外交部發言人華春瑩24日表示，陸方反對外部干預委內瑞拉事務，支持委國政府維護國家主權、獨立和穩定的努力。她同時呼籲委國各方保持理性和冷靜，在憲法框架內透過和平對話方式，尋求政治解決方案。
過去十多年，大陸與委內瑞拉保持穩定的雙邊關係，成為深陷經濟危機的委國的最大投資國。馬杜羅去年9月曾訪陸，獲大陸國家主席習近平接見。陸方當時向委國提供50億美元貸款，並讓委國延遲6個月償還拖欠陸方的200億美元貸款。兩國政府還簽署推進「一帶一路」建設的諒解備忘錄等雙邊合作文件。
(中國時報)
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