聯邦停擺解決後發表國情咨文
向來不尬意輸的川普竟罕見讓步，原來揚言要如期發表國情咨文演說的川普，表明願意無限期延後演說，直到政府關門結束。對民主黨來說，無疑是一大勝利。
針對國情咨文演說議題，川普在推特連發2篇推文，不見平日對民主黨人的叫罵批評，展現溫良恭儉讓美德，「因政府停擺持續，裴洛西邀請我發表國情咨文演說，我同意了。然後她以政府關門為由改變主意，建議我延後開講。她有權這麼做，我將在停擺結束後發表演說。」「我沒打算另覓地點，沒有任何場所比在眾院會議廳演說，更具歷史、傳統和重要性。我期待近期發表偉大的國情咨文演說！」
短短一天，川普立場判若兩人。裴洛西當天稍早致函川普，態度強硬，「在政府重啟之前，眾院不考慮通過共同決議，授權總統在會議廳發表國情咨文演說。當政府開門後，我們歡迎您在一個大家都同意的日子，前來會議廳演講。」
川普最初的反應不改硬碰硬風格，強調這是美國歷史的汙點，民主黨人所作所為令人遺憾。雖然白宮已有物色其他地點的準備，但裴洛西力阻川普進入眾院，仍令白宮慌了手腳。在被國會殿堂賞了閉門羹後，外界揣測川普可能轉向白宮橢圓形辦公室、參院會議廳、美墨邊界，甚或辦場造勢大會等。但川普的態度在當晚大逆轉，改變口徑願意等待。
民主黨讓川普在國情咨文演說議題就範，但政府關門危機依然未解。參院24日將就兩黨分別提出的2項提案進行表決，希望終結停擺僵局。雖然共和黨在參院占多數，不過因提案過關門檻為60票，兩黨勢必合作，否則兩案皆無法闖關。美國有線電視新聞網（CNN）分析，這更意味著，川普在這場政府關門政治大戰中獲勝的希望，依舊非常微小。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。