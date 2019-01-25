聯邦停擺解決後發表國情咨文

2019年01月25日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

向來不尬意輸的川普竟罕見讓步，原來揚言要如期發表國情咨文演說的川普，表明願意無限期延後演說，直到政府關門結束。對民主黨來說，無疑是一大勝利。

針對國情咨文演說議題，川普在推特連發2篇推文，不見平日對民主黨人的叫罵批評，展現溫良恭儉讓美德，「因政府停擺持續，裴洛西邀請我發表國情咨文演說，我同意了。然後她以政府關門為由改變主意，建議我延後開講。她有權這麼做，我將在停擺結束後發表演說。」「我沒打算另覓地點，沒有任何場所比在眾院會議廳演說，更具歷史、傳統和重要性。我期待近期發表偉大的國情咨文演說！」

短短一天，川普立場判若兩人。裴洛西當天稍早致函川普，態度強硬，「在政府重啟之前，眾院不考慮通過共同決議，授權總統在會議廳發表國情咨文演說。當政府開門後，我們歡迎您在一個大家都同意的日子，前來會議廳演講。」

川普最初的反應不改硬碰硬風格，強調這是美國歷史的汙點，民主黨人所作所為令人遺憾。雖然白宮已有物色其他地點的準備，但裴洛西力阻川普進入眾院，仍令白宮慌了手腳。在被國會殿堂賞了閉門羹後，外界揣測川普可能轉向白宮橢圓形辦公室、參院會議廳、美墨邊界，甚或辦場造勢大會等。但川普的態度在當晚大逆轉，改變口徑願意等待。

民主黨讓川普在國情咨文演說議題就範，但政府關門危機依然未解。參院24日將就兩黨分別提出的2項提案進行表決，希望終結停擺僵局。雖然共和黨在參院占多數，不過因提案過關門檻為60票，兩黨勢必合作，否則兩案皆無法闖關。美國有線電視新聞網（CNN）分析，這更意味著，川普在這場政府關門政治大戰中獲勝的希望，依舊非常微小。

(中國時報)