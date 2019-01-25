我外交部發布橙色警戒

2019年01月25日 04:11 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多自行宣誓就職臨時總統，獲得包括美國在內多國承認，委內瑞拉總統馬杜洛宣布和美國斷交。外交部昨天表示，我政府已於第一時間透過駐哥倫比亞代表處，關心旅委台商及國人，目前人員均安。據了解，在委國的僑胞、台商大約500人。

外交部指出，我政府持續關切委內瑞拉當前情勢變化及對拉美地區的影響，期盼委國早日脫離危機，重建民主憲政，恢復委國人民的自由及正常生活。

外交部領務局去年12月25發布旅遊警示，委內瑞拉目前「橙色警戒」，呼籲國人避免非必要旅行。國人在委國境內若遇急難需要協助，請撥打我國駐哥倫比亞代表處急難救助電話：57-315-649-2913（哥國境內直播：315-649-2913）;或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心之「旅外國人緊急服務專線」電話0800-085-095，以即時獲得必要協助。

(中國時報)