精銳萌未來 千坪花園綠美宅

2019年01月25日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

從單元二「精銳博」、十二期「精銳Fun未來」，精銳建設再度前進北屯區單元十二推出「精銳萌未來」新案，近千坪私人花園，成為區域內頂尖綠色美宅指標。

精銳建設成功打造綠色美宅地標建築，提供市場上從未有過的選擇，也讓不少家庭、自住客趨之若鶩，甫進場已銷售9成，該公司乘勝追擊再規畫二期新案，成為房市新寵。

對於個案銷售奏捷，精銳建設專案經理朱自仁表示，產品特殊性是吸引客戶下訂的主因。他說，為了成就近千坪花園，公司放棄了傳統蓋好蓋滿的思維，轉而積極思考如何在這塊土地上創造更高的價值、創造精銳獨有的生活態度。

他表示，當初精銳建設取得單元十二大片土地時，看著一望無際的綠野，他提出了一個特別的想法。即挑戰於1000萬元價格帶內，以綠美宅為核心規畫，依循「低密度」、「高綠覆」的方式為北屯區自住客打造與眾不同的嶄新個案。

「精銳萌未來」基地位於台中市北屯區松竹五路一段（葳肯幼稚園旁），基地面積1632坪，規畫地上12層、地下2層雙塔大樓。2～3房產品，2房（25～26坪）、3房（30～33.5坪），總戶數住宅138戶，9戶透天店面和1戶管理室，預計2020年底完工。

坐在大樹下親子共讀

「精銳萌未來」個案產品規畫完善，特別針對小家庭需求，在1樓庭園內規畫親子閱讀書席，讓住戶可以坐在大樹下親子共讀，與地景童話城堡、探索樂園提供孩子可攀爬、躲藏的空間。豐富的植栽也讓「精銳萌未來」近千坪前後雙花園擁有完整生態圈，提供孩子可盡情探索的空間，私人花園的規畫更擁有絕佳的安全性，讓孩子開心，家長放心。

他說，「精銳萌未來」個案，由於建商規畫概念市場罕見，成功於北屯推案市場開拓嶄新商機，甫進場就業績長紅。他認為，不少客戶因為欣賞區域內低密度優質生活環境，與建商為住戶打造的美感生活，更加碼介紹親友賞屋，不只一組客人介紹多達4～5組客戶購買，銷售成績遠遠優於預期，公司提前於2019第3季推出二期新案。

精銳建設綠美宅業績卓著，特別是單元二新成屋「精銳博」個案，僅使用350坪蓋大樓，住戶擁有2000多坪森林綠地，形成超乎想像的低密度綠特區。

「精銳博」個案擁有都心難能可貴的森林，購買50坪即享有近2000多坪的森林景觀，園中栽植近400棵喬木，並珍藏許多古樹、奇石，成功將大片自然森林移植都心，也讓自住客心嚮往之，後續綠美宅個案更能銷售長紅。

(中國時報)