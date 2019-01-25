強強聯手 達麗‧大道受矚目

2019年01月25日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

中部房市競爭激烈，連上市公司達麗建設也聯手上揚國際建築團隊，推出中台灣最新個案-「達麗‧大道」，備受各界矚目。

達麗建設不僅在建築本業以永續安全的建築品質著稱，於市場投資面也有其獨到的精準策略。多年來穩健布局台灣北、中、南房地產市場之外，近年更積極插旗海外投資，在美國西雅圖推出的商場開發案，去年也獲利了結傳出捷報，展現股票上市公司的多角化經營與整合實力。布局穩健的達麗建設放眼台中第二大都市的人口與穩定的就業紅利，持續積極耕耘台中市場，今年正式推案。

至於南台灣第一品牌代銷公司－上揚國際建築團隊，長年耕耘南台灣房地產市場，去年在高雄、台南地區即創下破千億元的總接案量佳績。他們在代銷廣告的專業度上不僅深獲建設公司肯定，更懂得消費者服務的重要性。

上揚國際為國內代銷產業首創VIP會員制，於短短1年已累積上萬名會員，透過會員制不僅與消費者打造密切的互動，更即時提供客戶專屬服務；除此之外，上揚國際建築團隊更致力於偏鄉教育的公益服務，成立清景麟教育基金會。

從2017年成立開始服務山區的偏鄉學童，更在深度接觸的過程中，察覺偏鄉師資稀缺的問題，而引入國際志工與藝文師資，前進山區服務。他們也鼓勵企業志工的投入，在商業銷售之餘更能體察人與人良善的互動需求。

兩大品牌各以強勢優勢聯手擘畫中台灣全新個案-「達麗‧大道」，備受各界矚目。

(中國時報)