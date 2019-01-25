精湛送愛心到人間 20年不間斷
由精湛建設總經理陳志聲發起的送愛心到人間活動，今年已屆第20年，活動當天共捐出10台接送交通車、超過900萬神祕禮物，嘉惠弱勢團體。
第20年的送愛心到人間圍爐餐會邀請家扶基金會、彰化家扶發展學園、南台中家扶中心、家扶台中發展學園、雲林家扶發展學園、新北市家扶中心、大同育幼院、惠明盲童育幼院、伊甸基金會、中華存善南投縣私立復活啟智中心等10個社福單位、近400個家庭。
活動現場除了近百位台灣行動菩薩助學協會、大屯扶輪青年服務團和精湛建設志工們變裝成各種玩偶外，還出現一位神祕嘉賓「麥當勞叔叔」，並與現場來賓一起演出小劇場及帶動唱，為活動揭開序幕。
承諾有生之年與慢飛天使、盲童們歲末圍爐是陳志聲對孩子們許下的諾言。陳志聲說，送愛心到人間邁入20年，感恩無數好友們支持，一起成就這個志業。他說，弱勢團體孩子們在成長過程中，得承受各界壓力，一份真誠的尊敬與愛的關懷，讓他們可以感受到愛的力量，繼續往前走。
這次活動由燕景基金會、精英電腦、禾安投資、迪卡爾設計、中興扶輪社、精銳建設、龍寶建設、寶輝建設、精湛建設、裕元基金會、香港傳誠集團、勝群金屬、深圳卓越集團、台灣行動菩薩助學協會等35共同主辦單位及95家協辦單位執行。
活動在驚喜歡呼聲中，共送出了10部交通車及數百項訓練及療育孩子們所需的輔具及輔助器材、電腦及家電設備、65吋液晶電視、單眼相機、行動擴音系統、平衡訓練設備以及聲光刺激學習器與語言溝通輔助設備等禮物。
大玩偶們還分送紅包及可愛的造型玩偶毯給每位小朋友，也特別為小朋友們準備40個超值驚喜禮物盒抽獎活動，讓小朋友們興奮不已。此外，為小朋友們辛苦付出的年度績優志工也獲得小米3健康手環。
(中國時報)
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