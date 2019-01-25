富宇深入校園 給孩子安心學習環境

2019年01月25日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

中部建商愛心深入校園，富宇慈善基金會捐助霧峰區四德國小，並推動課後照顧服務，為學子帶來暖心新年禮。

位於台中市霧峰區四德國小，近年來因霧峰區人口外移、家庭結構改變、非自願性失業人口增加，校內單親家庭、外籍配偶、隔代教養、低收入戶家庭比例逐年提高。

四德國小大門入口兩側前庭塑木地板禁不起長年日曬雨淋，數度龜裂隆起，成為校園安全的一大隱憂。富宇慈善基金會在一次的拜訪中，發現木地板雖然美觀，後續的維護保養費用對學校來說仍是負擔。

基金會建議校方改以「水泥押花」的方式整建，不但保有木地板的美觀，同時兼具安全與維護的便利性，不到1個月，前庭已經煥然一新。

富宇慈善基金會同時也啟動基本學力扎根「課後照顧服務」計畫。周一到周五，為下課後無人照顧的孩子提供課業輔導、生活DIY、團康體能等課程，寒假期間針對弱勢孩子更是全額補助，舒緩家庭的照顧負擔。

富宇慈善基金會執行長張宇承表示，基金會有富宇建設的營建背景為基礎，能夠適時提出專業建議，讓孩子們能在舒適的環境中成長、嬉戲，同時享有妥善的照顧。

四德國小校長陳世穎也指出，部分漏水、電器設備漏電、採光罩破裂、教室地板破裂等項目去年獲市府教育局協助修繕，但龐大的修繕費用，相對於政府補助仍是杯水車薪。

他表示，前庭塑木地板獲得富宇慈善基金會的善心捐贈，後續還得處理教室頂樓漏水、操場排水系統、地面水泥龜裂等修繕問題，也盼各界愛心能帶來更多及時雨，為孩子打造安心學習的環境。

(中國時報)