嘉磐公益尾牙 溫暖獻愛助弱
嘉磐建設慈善基金會今年邀請了4個課輔團體250位小朋友，前往台中花博后里園區賞花，度過不一樣的尾牙活動。
已連續8年舉辦公益尾牙活動的嘉磐建設慈善基金會，今年午宴除了邀請魔術和變臉大師表演外，也讓弱勢學童們上台展現自信。節目豐富多元，包括吉他、歌唱、木箱鼓、跆拳道表演等，精彩有趣。
嘉磐建設董事長魏嘉銘表示，嘉磐慈善基金會以弱勢課輔慈善平台為定位，將持續發掘更多感人的學堂故事和需要，做課輔學堂最大的支柱，協助孩子在愛裡成長。他說，嘉磐建設已持續8年捐助弱勢課輔團體，伴隨著1700位兒童成長茁壯，一起追求夢想。
魏嘉銘認為，企業取之於社會，也必須回饋於社會，一般尾牙通常就是員工團聚熱鬧一番，但是他們認為利用機會獻出愛心，反而更有意義。因此每年尾牙都當成是寒冬送暖活動，持續拋磚引玉，號召協力廠商及許多善心朋友共同響應，送暖給弱勢。
他們協助弱勢家庭小朋友們，帶著愛一起來旅行，在農曆年前用愛溫暖了這群小孩，讓這個年過得更豐富、更溫馨。現場來賓也表示，這是一場非常溫暖、慈善、感動的尾牙餐會，嘉磐建設不僅贊助社福單位，還提供他們課輔並學習才藝，又舉辦繪畫比賽。孩子們在充滿愛的環境下長大，一定能夠成長茁壯，真的讓人非常感動。
(中國時報)
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